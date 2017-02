Exigen clientes buen trato en los operativos mixtos

Luego de los operativos mixtos durante el fin de semana pasado en centros nocturnos y bares, las cámaras empresariales reportaron que la movilización generó afectaciones en la afluencia, y los consumidores manifestaron molestia por el trato de algunos oficiales.Las organizaciones informaron que no reportaron ninguna queja por parte de los empresarios debido a que este tipo de operaciones no son nuevas para ellos, por lo que colaboraron con las autoridades para realizar las verificaciones en los negocios.El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rogelio González Alcocer, señaló que las revisiones “causaron molestias a los consumidores por las formas en que se hicieron los operativos, porque se inhibe al cliente”.La presidenta estatal Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Cristina Cunningham Hidalgo, señaló que “en algunos casos hubo quejas contra los policías; unos los trataron muy bien y otros de forma grosera, y ahí tendrán que entrar los jefes de cada dependencia para que les digan que hacer operativos no implica que sean groseros”.Afirmó que el jueves la afluencia sí se vio afectada, al registrarse que algunos clientes comenzaron a retirarse al ver los dispositivos de seguridad en establecimientos vecinos.“La presencia de clientes en Plaza Portales y otros negocios de la Tomás Fernández sí registró afectación el jueves, pero el viernes estuvo más relajado: se manejaron de diferente forma y en la generalidad permitieron que la gente se quedara en los lugares”, comentó Cunningham Hidalgo.La dirigente estatal de Canirac mencionó que los operativos fueron rápidos en los establecimientos con poca clientela, pero en los concurridos llegaron a tardar hasta 45 minutos.González Alcocer dijo que “se tendrán que ver cuáles serán los resultados que nos van a dar los operativos, los cuales esperemos que sean a corto plazo y con muchos resultados”.

