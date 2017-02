Dan muestras de apoyo a Claudia Magali

Tras ser difundido públicamente a petición de su madre, el caso de Claudia Magali Ibarra García, la mujer de 23 años que se enfrenta a un diagnóstico de gigantomastia, ha atraído el interés de ciudadanos y autoridades que buscan la manera de solidarizarse con ella.Emiliana García Escobedo, la mamá de la paciente, contó que a raíz de la difusión, las personas que se han puesto en contacto con ella han dado grandes muestras de voluntad.“La gente me ha ofrecido su ayuda con sillas de ruedas, con camas para Magali”, dijo. “Hay una muchacha que nos quiere regalar los boletos para que llevemos a Magali a Monterrey. Esa muchacha salió de la comunidad; me mandó un mensaje y me dijo que nos podía ayudar a conseguir boletos”.García Escobedo está convencida de que una opción sería trasladar a su hija a Monterrey porque ahí, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un caso similar hace algunos años.Sin embargo, de acuerdo con un documento interno del Seguro Social, donde constan de forma detallada las atenciones que ha recibido desde su ingreso, la paciente recibe los cuidados que necesita en los tiempos que corresponden e incluso el área de oncología del Hospital General Regional (HGR) 66 descartó tumoración.Según ese informe médico, Ibarra García se encuentra en observación de varios especialistas, y deberá esperar el dictamen sobre el tipo de cirugía que debe practicársele.“La esposa del presidente municipal, Alejandra Cabada, prometió donarle una silla de ruedas”, aseguró García Escobedo al explicar que personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y una regidora del Cabildo se acercaron al hospital para entrevistarse con ella y ver la forma en que podían colaborar.El drama que viven estas mujeres inició en septiembre, cuando Ibarra García se encontraba en su tercer mes de gestación en su segundo embarazo.Fue en septiembre cuando sus senos comenzaron a crecer más de lo normal. Médicos coinciden en que la gigantomastia se puede corregir, en la mayoría de los casos, con una mamoplastía o una mastectomía.

