Piden empresarios revisar que parqueros estén en regla

Los últimos hechos violentos acontecidos en bares y restaurantes llevaron a los comerciantes del corredor comercial Manuel Gómez Morín a pedir a la autoridad que revise que los “parqueros” del sector tengan su permiso en regla, indicó Arturo Alejandro Canseca Cabrera, director de Estacionómetros del Municipio.De acuerdo con Canseca Cabrera, estos operativos de vigilancia se realizan constantemente, pero se refuerzan ante peticiones concretas.“Vemos que tengan su tarjetón vigente, actualizado, para saber quiénes son las personas que están ahí, que sean las que tenemos registradas acá”, dijo quien por razones estratégicas no reveló más detalles sobre la actividad.Datos de la Dirección de Estacionómetros del Municipio indican que el corredor Gómez Morín tiene más de 50 “parqueros”.Esa dependencia y las zonas comerciales de la ciudad sostienen reuniones mensuales en las que discuten sobre los problemas que detectan.Normalmente, afirmó el director, los agentes de la Policía Municipal se aseguran de que los cuida carros de la vía pública cuenten con el tarjetón que los acredita como tales.“La idea es que sepamos quiénes están ahí”, comentó. “Por lo menos tener sus datos: dónde viven, quién los solicitó, quiénes son, sus fotografías, que no tengan antecedentes penales, el antidoping”.El tarjetón o gafete que les expide Estacionómetros debe ser renovado cada año o de lo contrario, no pueden trabajar.En el caso del corredor Gómez Morín, la renovación está condicionada a que así lo avale el coordinador del sector, quien debe sellar un documento que el interesado adjunta al oficio que le expide el negocio que lo respalda.Según Canseca Cabrera, durante el año pasado más de mil 900 personas hicieron este trámite y desde enero, 143 interesados han acudido a la oficina municipal para gestionarlo o para solicitar un cambio de área, pues, a pesar de que tienen el gafete, no les está permitido operar a discreción en todas las plazas o establecimientos que integran el corredor.

