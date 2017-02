Suspenden kínder clases al no llegar los niños

Cargando

El frío y la lluvia generaron ayer alto grado de ausentismo en algunos preescolares y primarias, principalmente del surponiente de la ciudad.No obstante, hasta ayer por la tarde, la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) no tenía registros y negó que el clima ocasionara ausencias escolares.Por ejemplo, el jardín de niños Teresa de Calcuta ubicado en la calle Batalla de Albarrada del kilómetro 29 suspendió clases ayer porque no llegó ningún niño.Y en la escuela Socorro Rivera, de la colonia Granjas de San Rafael, acudieron solamente 65 de 210 alumnos.Luis Armando Peinado, director de la escuela, indicó que cada vez que las temperaturas bajan los padres optan por no llevar a los niños.“Hay mamás que tienen que caminar hasta un kilómetro para llegar aquí y ahorita que hace mucho frío prefieren no sacar a los niños”, expresó el directivo.La primaria está ubicada en la calle Azabache sin número, a más de un kilómetro de distancia de la carretera a Casas Grandes, rodeada de viviendas de cartón y un lote baldío.Ayer, de los 30 alumnos de primer grado solamente acudieron siete.Ante este panorama optaron por juntar a los estudiantes de primero y segundo; tercero y cuarto y por último a los de quinto y sexto, medida que les permite economizar gas.Peinado, comentó que autoridades de Educación los dotaron hace un par de meses con tres calentones que les faltaban y un bono para gas.Dice que ahora el problema al que se enfrentan es al desprendimiento del papel en los techos de cinco salones.“Con los vientos de ayer (domingo) se cayó todo ese papel, esperemos y no llueva porque se nos va a meter toda el agua”, expresó el directivo.En la misma zona se encuentra el jardín de niños María Salcido, en donde la plantilla escolar es de 51 estudiantes y sólo acudieron 16.Una de las profesoras informó que los asistentes son infantes que viven en un albergue cercano y son niños que nunca faltan.Ellas también optaron por reunirse todos en un aula para sólo usar un calentón.Señaló que es común el ausentismo cuando llueve o hace frío, en esos días prefieren realizar actividades de repaso.

