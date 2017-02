Opera cártel de Jalisco aquí ‘fuera de radar’ de autoridades

Los gobiernos municipal y estatal informaron desconocer la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, pese a haber sido revelado el dato por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).“No se ha detectado la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Chihuahua”, afirmó el gobernador Javier Corral Jurado.En tanto que el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez dijo que “hemos visto solamente un mensaje donde se menciona a uno de los líderes de ese grupo criminal, pero nada más, no ha habido mayor información que nos confirme esto”.La DEA reveló a la revista Proceso que el cártel de Jalisco comenzó ya a disputarle la plaza a los grupos de Sinaloa y Juárez.La pugna es por el mercado de heroína, cocaína y metanfetaminas en Estados Unidos, y el uso del corredor Juárez-El Paso para el trasiego de drogas, dijo Will R. Glaspy, jefe de División en El Paso.“En este corredor Juárez-El Paso estamos comenzando a hacer decomisos y algunos arrestos ligados al CJNG”, dijo en la entrevista a Proceso.Sin embargo el gobernador reiteró que “todavía no lo tenemos detectado”.“Lo que sí tenemos detectado es que se ha recrudecido entre ellos la disputa por el narcomenudeo”, pues “las ejecuciones por supuesto que responden a la pelea entre los bandos”, dijo.Hay una incidencia en homicidios derivados de esa disputa, en la cual no se sabe si es entre los locales o por la incursión de un tercer grupo, dijo.“Estos últimos homicidios se han registrado en lugares concurridos, por lo que también vamos a desplegar una gran actividad de inspección y vigilancia en estas zonas”, agregó.Informó que van a mantener la estrategia de coordinación entre niveles de Gobierno mediante las células mixtas que conformaron las corporaciones policiacas, en esta ocasión sin participación del Ejército Mexicano.“En general, la estrategia es mantenernos en vigilancia permanente, en operativos permanentes y reforzar la coordinación y detenciones”, expresó.Aparte de lo anterior, se planea mantener presencia en el Valle de Juárez y el cuartel recién establecido en esa zona es parte de la estrategia de vigilancia permanente, dijo.“Hoy tenemos un cuartel con una fuerza policial de 30 elementos que está teniendo éxito, pero nuestro objetivo es tener cinco o seis veces más de lo que ahora tenemos”, agregó.Allí donde la Policía Municipal no funcione o existan problemas de connivencia de policías municipales con organizaciones delincuenciales, se pondrán cuarteles, informó.“Lo haremos en varios municipios del estado y en Juárez aspiramos crecer nuestra presencia, nuestra capacidad de fuerza”, expresó.El presidente municipal, Armando Cabada, aseguró que hasta el momento no hay información que ratifique que el Cártel de Jalisco Nueva Generación ya se disputa la plaza, como reveló la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).“Hemos visto solamente un mensaje donde se menciona a uno de los líderes de ese grupo criminal, pero nada más, no ha habido mayor información que nos confirme esto”, mencionó.Dijo que existe muy buena comunicación con las autoridades federales mexicanas y norteamericanas y pronto sostendrán una reunión.Además aseguró que se intercambiará información con la DEA para corroborar esos datos.Expuso que los índices de violencia se han elevado en los últimos días, pero se debe a una descomposición de los cárteles que operan en la ciudad.“Se están matando entre sí, se conocen, conocen a los asesinos, y por eso tuvimos un fin de semana realmente difícil, con alrededor de una docena de homicidios, que nos ponen en alerta”, aseguró Cabada.Dijo que cualquier grupo criminal es peligroso, “los que ya tenemos aquí ustedes están viendo lo que están haciendo, es una descomposición que hay entre ellos”, aseguró Cabada Alvídrez. (Horacio Carrasco / Araly Castañón / El Diario)

