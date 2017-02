Impiden entrar al director de la Federal 13

Cargando

Madres de familia, personal administrativo y maestros de la Secundaria Federal 13, impidieron ayer el ingreso del director, a quien acusan de prepotencia y actitudes misóginas.Los inconformes aseguraron que Antonio González Quintana, llegó a la dirección hace tres meses y desde entonces han presenciado actos de autoritarismo.La institución está ubicada en la calle Gradma de la colonia México 68 y tiene 685 estudiantes.Maribel Bautista, presidenta de la sociedad de padres, comentó que el directivo mandó derribar unos baños sin tomarlos en cuenta.“Dijo que daban mal aspecto; pero dejó el escombro y varillas tiradas”, indicó.Ellos interpusieron la queja hace un mes ante la coordinación de secundarias en la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED), pero no obtuvieron respuesta.Bautista destacó que González Quintana ha sido removido de su cargo en dos ocasiones en otros planteles del estado.Con base en reportes periodísticos, el pasado 9 de marzo le fue impedido el paso en la secundaria Federal Paquimé 58 de Casas Grandes y en febrero de 2015 en la secundaria Vicente Guerreo de Nuevo Casas Grandes, también se vio involucrado en una conflicto con padres de familia.En la Federal 13, una de las afectadas es Aracelí Navarrete, quien se desempeñaba como secretaria de la Dirección y fue removida por González Quintana sin razón aparente.“Me dijo que no estaba en condiciones de desempeñar ese puesto porque estoy lastimada de la columna, pero eso no impide realizar bien mi labor; en mi lugar puso a un hombre”, expresó la afectada.Carlos Casavantes, coordinador sindical en el plantel, informó que ha recibido dos quejas de personal administrativo del sexo femenino, quienes señalan a González Quintana de mostrar actitudes misóginas.Armando Mendoza Méndez, supervisor de zona, llegó ayer al momento de la protesta y amagó con llamar a la fuerza pública.Cuando se le solicitó su postura dijo que próximamente se darán a conocer los resultados de las investigaciones.“Nos quiere echar a la policía porque según él estamos obstruyendo el paso; aquí todos entraron, menos el director, hubo clases normales y toda está bien”, puntualizó una de las manifestantes.Las madres de familia dijeron que se mantendrán a cargo de las puertas del plantel para evitar el ingreso de González Quintana.

