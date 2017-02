Dan mensaje de amor decenas de ‘golpeadores’

Medio centenar de hombres que enfrentan un proceso judicial por problemas de violencia intrafamiliar, salieron ayer a las calles a enviar un mensaje de amor a los demás en víspera de la conmemoración del día de los enamorados.“Se trata de hombres que se encuentran en proceso por violencia doméstica, pero se dictó un acuerdo de suspensión del proceso, a prueba, para que en lugar de estar en prisión tengan la oportunidad de asistir a un programa psicoterapéutico y educativo”, explicó Noemí Almada, directora de la organización Crecimiento Humano y Educación para la Paz (Chepaz).Este organismo, en coordinación con autoridades de la Fiscalía del Estado, brinda pláticas acerca de lo que implica lo que llaman “las nuevas masculinidades”, y que consiste en la concientización de nuevas perspectivas de género en aras de la equidad.Ayer se apostaron afuera de Catedral, para dar información respecto al tema, invitando a las personas a no confundir el amor con otras emociones destructivas como los celos y el control.En esa situación se encuentran unos 150 hombres, explicó Almada, pero a los talleres están asistiendo otras personas de la sociedad en general que están interesadas en aprender acerca de estas cuestiones.“Ellos trabajan sus propias vivencias, van descubriendo nuevas formas de expresarse y manifestar el enojo, esto les genera una sensación de bienestar y cambian su manera de pensar”, declaró.Entrevistados mientras repartían trípticos de información, estos hombres coincidieron en que el poder de hacerse de herramientas que los ayude a controlar su carácter y a entender que en las relaciones nadie manda, sino que es cosa de dos, les ha traído grandes beneficios en el entorno familiar.“He cambiado mucho de cómo pensaba antes, ahora trato de entenderla más a ella (su pareja), entender que tiene su espacio, que tiene sus opiniones, que somos iguales y no hay nadie arriba de nadie. Y ahora estoy más contento, antes me la pasaba enojado, pero ya no; ya no discutimos, todo es mejor”, comentó uno de los participantes de los talleres, quien se reservó su nombre.Agregó que esta nueva conciencia de igualdad se la ha estado inculcando a sus hijos, pues piensa que el machismo sigue debido a que son los propios padres los que lo han inculcado por generaciones.“Hay patrones culturales que nosotras como mujeres seguimos fomentando, por eso estos talleres de nuevas masculinidades también los hemos impartido entre mujeres jóvenes, porque hay que tratar con estereotipos que tenemos incrustados, como asociar a la masculinidad con la fuerza y el poder, el hombre ejerce control, celos exacerbados, desconfianza; también los hombres sufren por este esquema”, comentó Almada.Durante la actividad, estuvieron distribuyendo el mensaje de que los celos no son amor, si no miedo y dependencia; y que el amor no es violencia ni control, si no libertad. (Karen Cano / El Diario)