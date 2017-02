Mitos impiden uso del condón

A pesar del constante ‘bombardeo’ informativo sobre su importancia en el contexto de las prácticas sexuales seguras, todavía hoy los mitos que envuelven al uso del condón impiden que sea bien recibido por todos los sectores de la población, señalan expertos.A esta situación se suma el que los avances en el tratamiento contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) han hecho creer a muchas personas que este dispositivo de barrera es innecesario, lo que deja frentes abiertos en la lucha contra otras infecciones de transmisión sexual, alertan.Estas reflexiones llegan hoy, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Condón.Se trata de una efeméride propuesta por la AIDS Healthcare Fundation en 2008 y promovida por distintas instituciones de carácter mundial como un recordatorio de que lo trascendente que es debido a que ha demostrado su eficacia como elemento preventivo.“El condón es el único método de barrera que tenemos”, dice Grisel Hernández García, responsable del Programa Estatal de VIH de la Secretaría de Salud. “Permite que no haya contacto directo con la mucosa de los genitales, lo cual nos ha ayudado a disminuir la transmisión del VIH, los embarazos no deseados y muchas infecciones”.Las estadísticas del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida) sostienen esa declaración: desde 2006 y hasta el 15 de noviembre del año pasado, los casos diagnosticados de esta enfermedad en México mostraban una tendencia hacia la baja.Por ejemplo, de 8 mil 818 nuevos diagnósticos contabilizados en 2006, la cifra se redujo gradualmente a 4 mil 112.Ello significa que, en términos generales, las detecciones de sida disminuyeron en términos generales a razón de 544.33 casos anuales en promedio, según un cálculo que considera los ligeros incrementos registrados en ciertos periodos.Pese a estos esperanzadores números, una realidad que preocupa es que muchos hombres no utilizan el preservativo porque sostienen que no les ofrece las mismas sensaciones que el contacto directo entre cuerpos, lamenta Juan Carlos Medel Cabrera, activista del Programa Compañeros.“Hay un alto número de personas que no usan el condón por esta razón. No se sienten en riesgo o piensan que, como hay tratamiento para el VIH, eso no les va a afectar mucho”, señala el miembro de esta organización que trabaja con grupos vulnerables al VIH y a otras infecciones.Una situación que se ha presentado en Juárez de forma aislada, expone, es que algunos hombres han manifestado su deseo de no usar el preservativo y, en su lugar, someterse a la llamada profilaxis prexposición (PrEP), un costoso tratamiento que consiste en ingerir una dosis de fármaco diaria para reducir las posibilidades de infección.El problema que percibe Medel Cabrera es que en México, quienes no son seropositivos no tienen acceso a él en el Sector Salud de forma gratuita como pueden tenerlo los portadores del virus.“Para mí, es un modismo impulsado por hombres de Estados Unidos”, considera. “Allá tienen acceso a ese tratamiento. Hay personas que piensan que tomarlo los va a poner en menor riesgo de contraer VIH, pero no se han puesto a pensar que también hay otras infecciones y que se tiene que llevar un control médico.Este día como cualquier otro, recuerdan desde la Secretaría de Salud, cualquier persona que desee recibir gratuitamente preservativos puede acudir a cualquier centro de salud o al Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits).