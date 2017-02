Entre policías y cateos no para la diversión

Un grupo de mujeres, cuya edad se calcula entre los 20 años, permanece en el exterior del Bar Shamrock, mientras que algunas parejas asustadas se apresuran para salir lo más rápido posible del negocio.Cuatro unidades de la Policía Municipal y de la Ministerial se encuentran estacionadas en doble fila sobre la avenida Gómez Morín y los agentes se disponen a realizar una revisión a los clientes en busca de drogas y armas.Las revisiones se pusieron en marcha desde el pasado jueves después de que el domingo 5 de febrero, hombres armados acribillaron a tres clientes en el interior de un restaurante bar de Plaza Portales, ubicada en calle De los Portales y bulevar Tomas Fernández.Eran las 10:30 de la noche del sábado y el bar Shamrock estaba prácticamente lleno de clientes, en su mayoría grupos de jóvenes y parejas, que acuden los fines de semana.Dos agentes municipales con armas largas se colocaron afuera del bar mientras que los ministeriales uniformados ingresan al negocio para realizar una revisión para detectar armas y droga.La música se escucha por todo el lugar y llega hasta la avenida por donde los autos pasan a baja velocidad.Las risas y pláticas de los clientes no cesan hasta que los oficiales estatales, apoyados por los municipales, comienzan a revisar a los jóvenes que se encuentran en las mesas y otros de pie.Los asistentes se quedan en sus lugares mientras transcurre la inspección, incluso se escuchan algunas protestas contra los policías.A unos cuantos minutos de iniciada la revisión se realizan los primeros arrestos. Cinco jóvenes son sacados del bar esposados, para subirlos a las unidades policiacas.Sumisos, los detenidos abordan mientras algunos asistentes los miran desde las ventanas del segundo piso del bar iluminado con luces verdes.Igual que como llegaron, los agentes se marchan rápido del lugar. Esta vez, en el operativo no se integró la Policía Federal ni empleados de Comercio del Municipio, dijo uno de los elementos que participó en el operativo.¿Qué pasó allá adentro? se le preguntó a uno de los meseros que salió fuera del bar y éste solo contesta que no puede decir nada, pues si lo ven platicando con los reporteros tendría un regaño del encargado del negocio.¿Cómo los trataron los agentes? se le preguntó a un grupo de jóvenes que abandonaba el lugar y se dirigían al estacionamiento por su automóvil.“Está cabrón, unos agentes si nos tratan bien, pero otros son unos puercos”, respondió uno de los muchachos.El jueves a medianoche se registró un impresionante despliegue de las células que estaban integradas en dos grupos cada uno con 10 unidades y al menos una veintena de elementos de las corporaciones policiacas.El viernes ocurrió un despliegue similar, sin embargo, la noche del sábado el número de efectivos fue menor.Una de las jóvenes que se encontraba en el exterior del bar opinó que la revisiones estaban bien por seguridad de los clientes.Y ahora ¿en qué lugar se divertirán? Se les preguntó.“En cualquiera de la Gomez”, contestó entre risas la chica que vestía un vestido rojo y quien apenas superaba los 18 años.En el corredor Gómez Morín los bares y centros de diversión lucían completamente llenos y en algunos había largas líneas para poder ingresar.En otros había autos en doble fila.Todo era bullicio y los jóvenes cruzaban la calle de un lado a otro para dirigirse a los antros, ignorando los operativos policiacos.Minutos antes de la medianoche, elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal instalaron el retén antiebrios, precisamente en la Paseo de la Victoria a unos metros de distancia de la Gómez Morín.En el lugar fueron arrestados automovilistas en estado de ebriedad que apenas habían salido de los antros de la zona.El alcalde Armando Cabada Alvídez informó del inicio de los operativos de sobre vigilancia y revisiones en bares y antros para prevenir nuevos hecho de violencia.Las revisiones se realizan en especial en aquellos negocios donde no se realiza inspección en la puerta de entrada, para evitar que ingresen personas armadas.También durante la semana, el Consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez alertó a los empleados de gobierno para que no acudan a esta plaza hasta nuevo aviso.

