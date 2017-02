Presentan a 11 con droga

En diferentes colonias de la ciudad, policías municipales arrestaron a 11 presuntos narcomenudistas y les aseguraron 113.5 gramos de mariguana, 25 envoltorios del mismo enervante, 17 dosis de heroína y 20 pastillas psicotrópicas.La primera intervención del fin de semana pasado se registró en el cruce de las calles Luis G. Urbina y Municipio Libre de la colonia Melchor Ocampo, en contra de Marcos C.H., de 34 años, a quien al parecer se le encontraron 20 pastillas de clonazepam.Después en el cruce de las calles Lerdo y Herrera Jordán de la colonia Cuauhtémoc, los municipales detuvieron a Jorge L. C., de 30 años y a Claudia H. R., de 36 años con nueve dosis de heroína.Posteriormente en el cruce de las calles Manuel Acuña y Justo Sierra de la colonia Zaragoza, fueron asegurados Raúl S. S., de 44 años y Jesús Antonio R. R., de 28 años, como sospechosos de la posesión de un cuarto de libra mariguana o 13.5 gramos.También fue aprehendido Juan Gerardo C. M., de 44 años, en las calles Donato Guerra y Melchor Ocampo de la colonia Bellavista en poder de tres envoltorios de heroína y seis latas de mariguana.En la intersección de Nueva Zelanda y Gonzalo Belmontes de la colonia Infonavit Oasis, fue asegurado Brayan Fernando F. G. de 20 años, como presunto responsable de la posesión de tres dosis de heroína; mientras que en el cruce de las calles Reforma y Gutiérrez Nájera de la colonia Melchor Ocampo fue detenido Daren Alonso M. de 20 años, con una bolsa con mariguana como para forjar 15 cigarrillos; en el cruce de las calles Del Ejido y Porfirio Díaz de la colonia Melchor Ocampo se puso bajo arresto a José Miguel A. C., de 19 años, por estar en posesión de una bolsa con mariguana como para diez cigarrillos.Posteriormente fue aprehendido Addi R. T., de 24 años, en el cruce de las calles Ribera de Conchos y Ribera del Vergel de la colonia Ribera del Bravo etapa II por la posesión de una bolsa conteniendo la misma hierba verde para elaborar unos diez cigarrillos.Por último se detuvo a Óscar Alan F. G., de 28 años, en el cruce de las calles Trigo y Tamaulipas de la colonia Ampliación Aeropuerto en posesión de dos cantidades de heroína.Todos fueron consignados al Ministerio Público (MP) del fuero común acusados de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y la variante de posesión simple ya que al parecer no contaban con permiso de la Secretaría de Salud para la posesión de droga. (Blanca Carmona)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.