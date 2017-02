Arrestan a empresario por violencia familiar y daños

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un empresario por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar y daños. Sin embargo, el acusado salió libre aunque al parecer cometió los delitos con el uso de armas de fuego, al aprobarse una suspensión del proceso.En la denuncia presentada el 8 de febrero por la víctima de esta persona dijo que su esposo Lorenzo Enrique Campos Lozoya la golpeó, la amenazó de muerte e incluso sacó el arma de fuego que portaba y rafagueósus dos vehículos.La afectada también denunció que después de un corto noviazgo, en octubre del año pasado se casó con Campos Loyoza quien siempre es custodiado por un grupo de escoltas y porta armas de fuego. Además precisó que cuando consume alcohol, su pareja pierde el control y la insulta, ejerce violencia física y emocional en su contra.“Llegó muy alterado, subió a la recámara. Me agarró de ambas muñecas, me aventó al piso donde me golpeó”, declaró la víctima.Como ese hecho, la denunciante describió al menos otra agresión similar que incluyó disparos a un vehículo Camaro modelo 2014 y una camioneta Infinitum 2011.Empero en la misma diligencia, la víctima otorgó el perdón por lo que respecta al delito de daños y los abogados defensores de tres despachos contratados por la propia quejosa renunciaron a los plazos legales para pedirle a la juez que en esa misma diligencia entrara al estudio del ilícito de violencia familiar para que determinara si vinculaba o no a proceso al empresario.La juez Yira Célida Ochoa Contreras dictó auto de vinculación por el delito de violencia familiar e impuso la cautelar de prisión preventiva por el presunto uso de armas de fuego. Luego los defensores pidieron la suspensión del proceso, la agente del Ministerio Público (MP) se opuso pero la víctima aceptó.Por lo que la resolutora determinó que era procedente la suspensión y las condiciones que impuso a Campos Lozoya es residir en un domicilio del fraccionamiento Campos Elíseos, dejar de frecuentar a la víctima, someterse a un tratamiento psicológico, dejar de beber o consumir drogas y acudir cada mes a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de penas y Medidas Judiciales.

