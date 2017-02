Descuartizan a mujer y matan a otros cinco

Seis personas fueron asesinadas entre la noche del sábado y ayer, con lo que suman 37 homicidios en 12 días de febrero, de acuerdo al conteo de El Diario basado en cifras de la Fiscalía General del Estado.Entre los asesinatos destaca el de una mujer descuartizada y calcinada. De acuerdo con la Fiscalía un hecho así no se había presentado en años, aunque no se especificó desde cuando.El hallazgo de la fémina se reportó a las 8:25 de la mañana de ayer a la entrada del fraccionamiento Sierra Vista, uno de los últimos asentamientos residenciales de Ciudad Juárez, ubicado al suroriente.Los pedazos del cuerpo se encontraron a pocos metros de un tanque de gas. Al lugar se presentaron agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer para realizar las indagatorias correspondientes.Ayer fueron también asesinados otra mujer y tres hombres más, entre ellos un menor.Durante la mañana se reportó a las autoridades policiacas el hallazgo del cuerpo de un hombre en un lote baldío de la colonia Eréndira. Estaba envuelto con cinta adhesiva y cubierto con una cobija gris.Luego el cadáver de un hombre fue encontrado en la calle Tierra de la colonia Villa Esperanza, ubicada a la altura del kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes.También un presunto menor fue asesinado en la colonia Insurgentes, ubicada en el norponiente de la ciudad.La víctima al parecer de unos 16 ó 17 años recibió tres impactos de bala en el cuerpo que le provocaron la muerte.La agresión ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Cafeto, casi esquina con la calle Francisco Javier Mina.El menor recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja y después fue llevado al área de Urgencias del Hospital General, donde minutos más tarde se reportó su fallecimiento.Vecinos del sector informaron que se escucharon cinco detonaciones y después encontraron lesionado al ‘Junior’ o ‘Messi’, como identificaron a la víctima.Hasta el lugar se presentaron elementos de la Secretaría de seguridad pública municipal quienes acordonaron la escena y minutos más tarde se presentaron peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de las evidencias balísticas.Por la noche se encontró el cuerpo de una mujer en el cruce de las calles Juan Morales y Pedro María Anaya, de la colonia Melchor Ocampo.La mujer vestía tenis, pantalonera y sudadera negra, de acuerdo con los agentes que acudieron a la escena.Vecinos del lugar indicaron que se trata aparentemente de una menor de edad a la que bajaron de un vehículo y le dieron dos disparos. Sin embargo esta información no fue corroborada por las autoridades.El sábado alrededor de las 10:00 de la noche, dos adolescentes fueron baleados en la colonia Zaragoza Distrito Bravo, uno de ellos perdió la vida.El hecho se registró en las calles Juan Escutia y Justo Sierra, donde Brandon M. de 15 años presentó varias lesiones de bala y Evan M. de 13 años se encontró sin vida, con una lesión en la cabeza.Los menores fueron reconocidos por habitantes del lugar y señalaron a un hombre a bordo de un vehículo compacto gris, según lo informaron las autoridades que atendieron el percance.Hasta el cierre de esta edición ninguno de los asesinados fue identificado por las autoridades. (Staff / El Diario)

