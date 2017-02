Preocupa repunte de homicidios

El repunte de hechos violentos que se registra desde principios de febrero preocupa a sectores de la sociedad que exigen que autoridades hagan un trabajo efectivo.Para Alcides Flores Martínez, director ejecutivo de Ciudadanos Organizados para el Desarrollo Integral de las Comunidades (CODIC), es grave que se presente de nuevo una situación que iba a la baja.Consideró que las instituciones judiciales deben analizar el repunte y realizar acciones claras para contrarrestarlo.“También es importante trabajar de raíz en esta situación. Es necesario continuar educando sobre todo a niños y jóvenes”, señaló.Expuso que las autoridades deben apoyar las iniciativas ciudadanas y realizar lo que sea necesario para inhibir el delito y castigar a los culpables.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), coincidió con este punto de vista y agregó que la impunidad es el elemento que sigue generando la violencia.Si se comete un delito y no se castiga, cometerán más, porque el mensaje es que hay impunidad”, opinó.Desde la perspectiva de José Luis Rodríguez Chávez, representante de la organización Ciudadanos Vigilantes, lo preocupante es que muchos sectores de la sociedad ya no les produce asombro la violencia.Opinó que el aumento viene a agravar la “falta de sanación” después de vivir la crisis de inseguridad que se presentó hace algunos años.Ante el repunte de la violencia, el obispo de la diócesis de la ciudad, José Guadalupe Torres Campos, hizo un llamado a la comunidad al respeto por la vida y lamentó los hechos de sangre que se registran en la ciudad.“Se han perdido los valores y es algo que tenemos que trabajar desde el hogar”, indicó el religioso.Torres Campos señaló que no queda más que insistir en que pare la violencia y se deje de atentar contra la vida humana.“Como dice el Evangelio ‘haz el bien’, ‘respeta la vida de los demás’, ‘no matarás’, ‘no mentirás’, son mandamientos muy vitales, no sólo del cristiano sino de todo ser humano. Hay que llamar al respeto de la vida”, expresó.Declaró que la situación es tan grave que incluso han tenido conocimiento de que hay niños de 7 años que ya andan experimentando con sustancias adictivas lo que es un atentado contra la niñez y la juventud.“Hay que motivar a los padres de familia para que cuiden a sus hijos, no hay que consumir, hay que tener la capacidad para decir no, no me mato a mí mismo, no me hago daño, mejor estudio y hago deporte, soy un hombre de bien”, dijo.