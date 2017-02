Hospedajes ‘host’ cobran auge aquí

El hospedarse en una casa en lugar de un hotel por un precio bajo, llevó a Anina a descubrir que ella también podía ofrecer lo mismo a otros viajeros aquí y desde su teléfono celular.A través de la aplicación ‘Airbnb’ se convirtió primero en un anfitrión (‘host’) y a siete meses de eso ha hospedado en su casa a decenas de viajeros, lo que le ha dado también un ingreso extra por la renta de su hogar.Esta modalidad de alquiler de casas o parte de ellas como hotel y que aún no es regulado, ha cobrado auge en la ciudad al grado que ya pegó a los hoteles.De acuerdo con personas que alquilan sus casas, los viajeros que usan este modo de hospedaje son quienes vienen por cortos períodos a trámites en el Consulado o a alguna compañía.‘Airbnb’ es una comunidad creada en Internet donde los huéspedes pueden reservar espacios de personas que ofrecen alojamiento en sus casas por precios más bajos que un hotel. En otros países ya lleva tiempo operando, aquí va iniciando.Christian tiene cuatro meses ofreciendo el alojamiento de un cuarto de su departamento, sin embargo, a través de Airbnb ha hallado la solvencia económica para pagar la renta de su departamento.Ha sido una manera de lograr un ingreso extra para su cartera, y todo comenzó al igual que con Anina: la experiencia y el precio, definieron su decisión de formar parte de esta comunidad.“Hasta ahora hemos tenido 10 huéspedes desde octubre, y hemos conocido gente de España que nada más viene de paso para agarrar su avión, gente que viene a visitar a familia, y principalmente por las visas”, comentó.Christian aseguró que esta se ha convertido en “una buena opción para los viajeros, porque a precio de motel tienen cama, sala, comedor y cocina”.Anina ha recibido a más de 20 personas, y la mayoría tiene el mismo perfil: “adultos entre los 18 y 40 años, que dominan los teléfonos inteligentes: el 90 por ciento de la gente va al consulado, el ocho es gente de trabajo que viene unos días a una compañía y el dos por ciento restante es turista”.Entre esos turistas, relató, llegaron unas personas originarias de Singapur que vinieron a “turistear”: esto se me hizo algo bien increíble, que hayan elegido Juárez habiendo mil destinos de México, y estuvieron cuatro días; “de aquí los mandé a las Barrancas del Cobre, las dunas de Samalayuca y al Centro”, contó.La aplicación –con más de 150 millones de usuarios en el mundo– es sencilla: se crea una cuenta, luego se busca alojamiento o una ‘experiencia’ (aún no disponibles en Ciudad Juárez), para al final reservar un espacio y realizar el pago electrónico.Cuando Anina se dio cuenta de que Airbnb podría ser una plataforma para obtener una forma diferente para obtener ingresos, buscó la manera de formalizarse ante las autoridades locales, sin embargo, le dijeron que ni en Juárez ni en el estado de Chihuahua existe alguna normatividad que abarque viviendas destinadas para el hospedaje (como un hostal).“Yo fui a checar para darme de alta como casa de huéspedes o de asistencia, eso para estar en orden pero no me dejaron, me dijeron que no estaba permitido y que no se podía: al tratar de hacerlo para meterme en un régimen de Pequeña y Mediana Empresa (pyme) no te dejan, y te dicen que no se puede hacer”, comentó.Esto lo hizo obedeciendo a la indicación que establece la aplicación, la cual señala a los Anfitriones la adopción de las normativas correspondientes a cada región, sin embargo, no existe ninguna aquí.El titular de Recaudación de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez, confirmó que actualmente no existe un impuesto aplicable a este tipo de casas que tienen servicio de hospedaje temporal, sin embargo, reconoció que este tipo de tecnologías dejan desfasada a la legislación actual, la cual deberá de revisarse.El funcionario estatal explicó que actualmente los hoteles tienen que pagar un impuesto del 3 por ciento para la promoción turística del estado, pero los hostales y este tipo de hogares dedicados a la renta no se incluyen en el régimen fiscal de la entidad.Por otra parte, Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal informó que sólo expide licencias de uso de suelo y funcionamiento para hoteles y casas de asistencia, pero no incluye este nuevo modelo.Víctor Torres, miembro del Colegio de Contadores, afirmó que en esta caso “si las autoridades dicen que no los pueden meter en la canasta de los negocios que son de hotelería, están dando pie a que sí puedan funcionar como lo están haciendo ahora, porque no hay una prohibición que te diga que no puedes hacerlo o una reglamentación que diga si ellos van a pagar impuestos”.En relación a este nuevo fenómeno, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, Martín Alonso Cisneros, opinó que esta es “una competencia desleal”, porque aseguró que están dejando de pagar impuestos (federales, estatales y municipales) que ellos tienen que absorber por el servicio de hospedaje.Sin embargo, aseguró que la intención no es eliminar este tipo de competencia en el mercado, sino que las regularicen a este tipo de inmuebles que ofrecen los servicios similares a hostal.Con respecto a las facturas, los “anfitriones” comentaron que es necesario solicitarlos a Airbnb directamente, debido a que la aplicación no les pide darse de alta como contribuyentes en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). (Abraham Rubio / El Diario)