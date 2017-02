Pierden en minutos patrimonio de 20 años

El patrimonio que la familia Escobar forjó durante 20 años quedó reducido a escombros y cenizas la madrugada de ayer, en un voraz incendio que arrasó con sus tres locales de venta de colchones.El siniestro se generó en el Mercado Revolución, ubicado en la calle Mauricio Corredor y Rafael Velarde.Una de las afectadas dijo que desconoce el motivo del incendio, aunque no descartó que se haya generado luego de que intentaron ingresar a robar.“Hace como 15 días hicieron un hueco en el techo, entraron y se aluzaron con una vela; yo creo que quisieron hacer lo mismo pero se les salió de control”, expresó.Aunque no realizaron ninguna denuncia sobre el hecho, las autoridades de Protección Civil pedirán que se abra una línea de investigación, declaró Efrén Matamoros, titular de la dependencia.Refirió que comenzarán con las indagatorias y se llevará a cabo un peritaje para determinar las causas del siniestro.La afectada indicó que los tres locales que se consumieron son patrimonio familiar. Ella y sus dos hermanas son las propietarias desde hace dos décadas.Aunque aseguró que lo importante es que no hubo pérdidas humanas, lamentó que sus años de trabajo se hayan consumido en cuestión de minutos.Hasta ayer no habían contabilizado los daños pero aseguran que perdieron miles de pesos en mercancía.“Es triste pero tenemos nuestras manos para trabajar y es lo que vamos hacer, lo material no es tan importante”, indicaron los afectados.Refirió que hace poco menos de un mes realizaron la remodelación de las paredes y techos, en donde se gastaron más de 100 mil pesos.En el exterior de los locales se pudieron observar los restos de algunos colchones apilados totalmente destruidos.“Cuando llegamos el fuego ya había destrozado todo en dos de los tres locales, queríamos ver si nos podíamos meter a salvar algo de mercancía, pero los bomberos no nos dejaron porque van a empezar con las averiguaciones”, expresó.Ante la propagación de las llamas algunos vecinos comenzaron a sacar sus artículos a la calle, por el temor de que el fuego llegara a sus locales.“Pensamos que iba a extenderse por toda esa calle, afortunadamente llegaron los bomberos y rápido apagaron todo; pensamos que nuestros negocios también se iban a quemar”, dijo Joaquín, quien también se dedica a la venta de artículos en ese mercado. (Maricela Morones / El Diario)

