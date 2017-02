Tras calor récord, regresa el frío con fuertes vientos

Después de que los fronterizos disfrutaron de las temperaturas primaverales récord el pasado viernes y sábado, ayer se enfrentaron al frío y fuertes vientos.Las plataformas de Estados Unidos que pronostican el clima registraron 17 grados Centígrados (63 Fahrenheit) como máxima y 3 Centígrados mínima (37 Fahrenheit).Con base en los datos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) esta es la sexta temporada invernal y el sistema frontal 28 de la temporada.Alejandra Pacheco acudió ayer a la zona Centro a comprar los artículos de la despensa y dijo que le sorprendieron las bajas temperaturas.“Ayer (sábado) estaba haciendo mucho calor y ahora está bien fresco, yo nada más me puse una blusa de manga larga y ando sin chamarra, me confié”, menciona.El pasado viernes se registró una temperatura de 29 grados Centígrados (84 Fahrenheit) y el sábado se tuvo un pequeño descenso de un grado, es decir se tuvieron 28 grados Centígrados y (83 Fahrenheit).Debido a los cambios en el termómetro las autoridades de la Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla por vientos, hecho que provocó una sensación de frío mayor.Efrén Matamoros, titular de la dependencia, exhortó a la comunidad a evitar salir de sus hogares de no ser necesario y extremar precauciones a la hora de conducir.Hizo el llamado para evitar resguardarse debajo de anuncios espectaculares, bardas, arboles, ya que la velocidad del viento puede derribarlos y ocasionar lesiones.Marina Rivas, quien transitaba por la zona Centro rumbo a su empleo, expresó que ya había pensado en guardar las prendas de invierno. “Ya me había emocionado, dije el frío ya se fue pero nada”.Dijo que le preocupan los cambios de temperatura porque tiene un bebé al que debe de llevar todos los días a la guardería.“Los días que hizo calor hasta en playera de manga corta le puse y ahora lo dejé en la casa bien abrigado para que no se enferme”, mencionó.

