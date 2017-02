Usan el baile y arte urbano para expresarse

Cargando

Luego de una energética muestra de baile, mezcla de ballet y hip hop, estudiantes de la Escuela Secundaria Federal 18 acudieron a diversos talleres de arte urbano, que se llevaron a cabo en su institución, en los que desarrollaron sus capacidades motrices y mentales, a la vez que aprendieron a manejar expresiones artísticas.Judith Marcela Soto Moreno, subsecretaria de Educación Zona Norte, explicó que el objetivo es hacer significativo el paso de los estudiantes por la secundaria, de manera que ellos sientan un arraigo por su institución, que sea una casa más, donde puedan “proyectarse, explorar, aprender y expresarse”.Con esta visión menciona que se creó el programa ‘Artesano sin Vergüenza’, cuyo nombre obedece a un juego de palabras, en las que se buscan empatar los conceptos de buena salud, arte o artesanía y sin vergüenza, en el sentido de dominar la timidez, pero también en el sentido pícaro de la palabra que se le atribuye a una persona que actúa con descaro.La subsecretaria comentó que este es un programa que en primera instancia abarcarán 10 escuelas y dependiendo del éxito del programa buscarán ampliarlo a hacia otras instituciones, al momento el promedio de asistencia es de 600 a 800 menores que participan de las actividades.Asimismo comentó que el equipo de trabajo se comprende por alrededor de 50 personas y el costo de cada una de las intervenciones es de 31 mil pesos por sesión, “prácticamente es un costo muy bajo para el beneficio que trae para los adolescentes, que se sienten tan despegados con su situación académica y su vida”, comentó Soto Moreno.“Además de los talleres participan también la coordinadora del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que marca muchas líneas de prevención para que sea una convivencia sana, armónica, que no haya violencia, que no haya ‘bullying’, que no haya ‘ciberbullying’”, comentó.Con el objetivo difundir material en este sentido, cuentan con uno módulo de información para padres, maestros y alumnos que quieran conocer más sobre temas de prevención, asimismo participan elementos de Seguridad Pública Municipal en este ámbito.También informó que los talleristas fueron canalizados hacia Gobierno del Estado por medio de la asociación civil Conarte.En cuanto a las actividades, la profesora Marissa Gurrola Cardona, coordinadora del Programa Nacional de Convivencia Escolar, comentó que “de acuerdo al taller trabajarán alrededor de dos horas, tenemos a los talleristas especializados, y al finalizar la jornada del trabajo de este sábado, cada uno presentará su producto, esto es con la finalidad de dar otra alternativa a las escuelas”.De entre 12 y 13 años, Allison, Anette, Paola, Naomi y Édgar, presenciaron entusiastas el arranque de estos talleres, de los que comentaron que ojalá se hicieran más seguido, “al otro año también pienso venir”, expresó uno de ellos.

