Repunta violencia

En apenas 11 días de febrero, los 31 asesinatos registrados ya superan a los homicidios de todo ese mes de los últimos dos años, cuando se registraron 24 homicidios en el 2016 y 29 en el 2015, de acuerdo con el seguimiento periodístico que se lleva de las muertes violentas con base en datos oficiales.Este delito de alto impacto cometido en zonas habitacionales, la vía pública y centros de diversión –donde incluso ha habido masacres– sigue ocurriendo pese a la reactivación de las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta (Frim).Para las autoridades estatales y municipales el problema radica en el aumento de consumo y venta de drogas como el cristal, la cooptación de hombres y mujeres de un estrato social diferente y la incursión en mercados como las instituciones educativas de nivel medio superior y superior.Ante el incremento en la violencia, el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, urgió a las corporaciones policiacas a una cruzada en contra de los puntos de venta de droga y la atención a su consumo.Afirmó que no sólo es el tráfico de drogas al menudeo la causa de la violencia, sino que “la complicidad de autoridades ha detonado lo que ahora estamos viviendo”.“Mientras no se frene el consumo (de drogas) se seguirán multiplicando los vendedores y la disputa por el territorio de venta, en especial el cristal”, declaró César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del estado.En los primeros 42 días del año se han registrado 85 asesinatos. Entre las víctimas se encuentran 10 mujeres y varios menores de edad. La mayoría fueron cometidos con armas de fuego de calibre chico.El encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Sergio Almaraz Ortiz, dijo que la Policía preventiva está haciendo lo propio dentro del ámbito de sus facultades.“Estamos haciendo operativos de manera muy estratégica. La prevención es lo que compete a la Policía Municipal y el seguimiento de los delitos le corresponde a la Fiscalía, como en el caso particular de los homicidios”, agregó.Otra situación que se ha detectado es la participación activa de mujeres como comerciantes de drogas al menudeo, o como probables responsables de privar de la vida a personas que han sido atacadas, principalmente en zonas habitacionales.“Es necesario pensar que en los últimos tres años la complicidad de autoridades fue lo que detonó lo que hoy estamos viviendo”, dijo el fiscal, sin precisar cuál autoridad. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)Año — Homicidios2017 — 31*2016 — 242015 — 292014 — 41*Hasta el día 11Fuente: FGElsosa@redaccion.diario.com.mx

