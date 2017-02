Hoy, protesta vs políticas migratorias de Trump

Vestidos de blanco, a un costado del Puente Internacional Córdova Américas, protestarán contra la política del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en la que de acuerdo a los manifestantes, ha menospreciado al pueblo mexicano.No solamente en la frontera se alzará la voz por este motivo, ya que hoy también en diversas partes del país se reunirán en las principales plazas o lugares emblemáticos “para manifestar nuestro rechazo e indignación ante las pretensiones del Presidente Trump”, se lee en la página vibramexico.com.mx.En Ciudad Juárez la cita es hoy a las 12 del mediodía a un costado del Centro de Información Turística El Chamizal, en el área de las astabanderas, donde se harán honores a la bandera y se recitarán poemas a la patria.Quienes convocan, estarán grabando a las personas que quieran ser parte del proyecto digital #YoMexicano, en el que se invita a los mexicanos o incluso de otras nacionalidades a exaltar los valores, el orgullo de ser originario de este país y a comprometerse a realizar una acción positiva para mejorar su entorno.“Con nuestro ejemplo queremos transmitir que los jóvenes de México estamos luchando y no con armas, no con diferentes situaciones de combate, realmente estamos luchando con amor a nuestro país”, dijo Gerardo Rivas, uno de los representantes de la agrupación conformada por estudiantes universitarios y de bachillerato.Los organizadores comentaron que esta es una manifestación pacífica y que no obstruirán el flujo vehicular en ninguno de los sentidos viales.“Otra de las cosas por las que creemos en esta causa es que muchas veces critican vía Facebook, vía Twitter, los mexicanos critican a su propio país, a sus gobernantes, pero no se han dado cuenta de que si vas a criticar, debes hacer algo, es lo que buscamos”, dijo Alonso Ruiz, otro de los organizadores.Mientras tanto, el movimiento Vibra México, que se compone de más de setenta organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y asociaciones empresariales que se dicen “convencidas de que México y Estados Unidos comparten lazos fundamentales más allá de las relaciones entre los gobiernos”, también convocaron hoy a diversas movilizaciones.Algunas de las sedes donde se llevarán a cabo son Tijuana, Baja California; Hermosillo Sonora; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Coahuila; San Miguel de Allende, Guanajuato; Morelia, Michoacán; Villahermosa, Tabasco; Mérida, Yucatán; Tampico, Tamaulipas; Ciudad de México, entre otras ciudades.Han titulado a esta serie de manifestaciones, ‘Marcha Ciudadana por el Respeto a México’, en las que se exigen un gobierno honesto, que se informe en todo momento de las negociaciones con Estados Unidos, respeto, cooperación y solidaridad por parte del vecino país del norte y celebrar el orgullo de ser mexicano, según lo publican en su sitio de internet.afernandez@redaccion.diario.com.mx

