Robo de identidad electrónica, delito en aumento

Hace unos meses “Javier” empezó a recibir cobros de un supuesto equipo telefónico que él nunca solicitó. Al acudir a la empresa se dio cuenta que se había dado un mal uso a sus datos personales y procedió a interponer la queja en las instancias correspondientes.Aunque el incidente se resolvió en pocas semanas y no pasó a mayores, autoridades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Juárez alertaron que este tipo de prácticas es cada vez más común.El robo de identidad y fraudes en transacciones por Internet se están convirtiendo en casos recurrentes en la delegación de la dependencia en la localidad.Estadísticas de la misma indican que en 2016 se atendieron 24 querellas por robo de identidad y van tres en las primeras semanas del 2017.Lo anterior se refiere a cuando se hurta la información personal de un individuo para suplantarlo y obtener beneficios de forma fraudulenta, como solicitando créditos o haciendo cargos a plásticos bancarios.Érika Villagómez Girosky, delegada de Condusef en Juárez, dijo que ante el uso cada vez más frecuente de sistemas electrónicos para hacer pagos o compras en la red ha propiciado que surjan nuevas modalidades de estafa.Las trampas consisten en clonar páginas oficiales de agencias de vehículos u otros sitios de venta en internet donde se ofrecen artículos “a muy bajo costo”.Cuando la víctima cae, se le solicita una transferencia a determinado número de cuenta o vía Spei y después de efectuarla el usuario nunca recibe lo adquirido. El negocio simplemente nunca existió.La funcionaria mencionó que en las oficinas locales de Condusef se atienden a afectados que fueron defraudados en operaciones digitales que van desde los 400 mil hasta 1 millón de pesos. En cada uno de ellos se accedió a portales falsos.Villagómez Girosky dijo que la vulnerabilidad de la población recae en no cerciorarse de que están haciendo compras en una página web oficial y segura.Otros factores que ponen en riesgo a los consumidores es no cambiar constantemente las contraseñas de sus medios electrónicos o usar diferentes computadores para hacer desembolsos.La Condusef recomienda preguntar directamente a la empresa si se encuentran “ofertas atractivas” en la nube si es que son fidedignas.A su vez, cuando se pida la liquidación por medio de Spei preguntar si puede hacerse directo en el domicilio de la compañía. Si la respuesta es no ya es un signo de alarma.También se aconseja no dejar en manos de ninguna institución documentos oficiales, no llevar consigo más de las identificaciones necesarias y revisar constantemente estados de cuenta bancarios.Sobre estos últimos Condusef exhorta a destruir cualquiera de las hojas que contengan información financiera antes de tirarla a la basura, para que ningún dato pueda ser extraído.• Cambiar seguido contraseñas• No usar diferentes computadoras para hacer transacciones• Revisar estados de cuenta y destruirlos antes de tirarlos• No dejar en ninguna institución documentos oficialescavila@redaccion.diario.com.mx