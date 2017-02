Cirujano de libros

Cargando

Aunque sus manos están temblorosas, a sus 58 años Juan Rubio se esfuerza por precisar cada detalle, cada centímetro de los libros que llegan a su taller.Lentamente comienza a medir, acomodar y pegar. Para él no hay nada que se compare con el placer de tocar las hojas, los bordes de las impresiones, y sentir su olor y textura.Hace más de 30 años aprendió a restaurar libros, y desde entonces ha sido su pasión.Él, afirma, es uno de los tres restauradores que quedan en esta ciudad, y aunque la diabetes ha causado estragos en su salud, continúa con su actividad.Actualmente Juan se dedica a encuadernar libros y tesis en la imprenta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), labor que aprendió al maestro Vidal Meza hace ya tres décadas.Relata que cuando empezó a trabajar en la institución, Meza ofreció un curso de encuadernado y restauración para los empleados.“Yo entré para ver de qué se trataba y fue cuando encontré mi mayor pasión”, comenta.Dice que uno de sus compañeros de clase fue el ahora actor Joaquín Cosío, pero fue Juan el único que continuó en la labor de restaurador.Narra que uno de sus trabajos emblemáticos fue cuando restauró una biblia católica del siglo XVIII, cuyos textos estaban en latín.“Todo lo que tenga que ver con Dios son trabajos hechos gratis, desde el corazón. Recuerdo que las hojas de esa biblia se comenzaban a deshacer con tan solo tocarla”, menciona.Para el proceso de encuadernado de texto, utiliza una tela plastificada que puede llegar a costar hasta en 300 pesos el metro. Bases de cartón, pegamento blanco y brocha son otros de sus materiales y herramientas.En aproximadamente 30 minutos concluye el proceso de medir, acomodar y pegar. El próximo paso es dejar secar por un par de horas.Juan dice que son incontables los ejemplares que ha restaurado, aunque en especial recuerda un libro escrito en alemán un año después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que guarda un gran valor sentimental para su propietario.“El dueño vino de Estados Unidos nada más para que yo le arreglara su libro y así lo hice. Con mucho cariño y paciencia logramos mantener lo mejor posible el texto y sus pastas”, refiere.Dice que el tiempo en restaurar un ejemplar es variable. En el caso de la biblia del Siglo XVIII, recuerda, duró casi una semana hasta dejarla casi como nueva.Su única ayudante ha estado a su lado durante estas tres décadas: se trata de Carolina Martínez, su esposa.Juan le pide una herramienta y ella pacientemente la busca en un cajón repleto de utensilios con los que ha reparado libros por años.“Ella siempre ha estado conmigo, me ayuda, yo creo que ya sabe restaurar muy bien también”, menciona mientras ambos sueltan carcajadas.Dice que él quería instruir a sus hijos en el oficio, pero se enfocaron en otras actividades. Uno de ellos es médico veterinario. “Se les hace aburrido, pero para mí es mi mejor terapia. Por ejemplo si me siento medio apagado me pongo a restaurar o empastar y hasta me veo más recuperado”.Afirma que está muy agradecido con la oportunidad que se le dio para aprender lo que hasta hoy le ha permitido sacar adelante a su familia.Sin embargo algo que lamenta es que mucha gente le haya empezado a perder el cariño a los libros impresos.“Todo va cambiando”, comenta. “Pero no hay nada comparado con el placer de tocar los libros”. (Maricela Morones / El Diario)mmorones@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.