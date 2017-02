Tiene San Agustín su lago artificial… de aguas negras

La parte baja del poblado de San Agustín se convirtió en una fosa séptica en la que descarga la red de drenaje sanitario, que aparentemente no se encuentra en funcionamiento, y ha formado en la zona un lago de aguas negras.La laguna que se acumuló desde hace unos cinco meses y que ya había sido reportada a la Junta Rural fue desaguada ayer por personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, que acudió a atender la problemática y determinar la causa de la descarga.El expresidente del Comisariado Ejidal de San Agustín, Héctor Hernández García, dijo que las descargas del drenaje llegan a la calle paralela al canal de aguas negras que cruza por el poblado, pero como queda en la parte baja no alcanza a entrar al cauce y ahí se desparrama y acumula.“Es una problemática muy grave para los habitantes de San Agustín por la falta de operación de la planta tratadora de agua, la ubicación del poblado y porque no se ha puesto en funcionamiento la red de drenaje, lo que provocó que todas las descargas se acumularan en una enorme laguna que ahora es un foco de infección porque se encuentra entre las casas del poblado”, afirmó.Explicó que el problema se originó después de que conectaron a la red de drenaje las viviendas que se localizan donde hace unos cinco años les pavimentaron la calle, pero presumen que no concluyeron la obra, no sirve o no hay un depósito para la descarga.“En este momento ya se llenó la red de drenaje a tal grado que está brotando en la parte baja del poblado, donde se convirtió en una gran fosa séptica”, agregó.Directivos de la JMAS no fueron localizados ayer para informar sobre la situación en San Agustín, aunque una brigada acudió a vaciar la laguna de aguas residuales en el canal.Hernández García mencionó que el director Técnico de la JMAS, Manuel Herrera Mercado, se comprometió a revisar el origen del problema para corregirlo y evitar problemas de salud pública en el ejido.“Cuando terminen de desaguar van a buscar las conexiones para ver por qué está pasando esto, porque nos dicen que no saben si ese drenaje está conectado o no a una descarga, a una laguna de oxidación, a donde se tenía que conducir esa agua”, dijo.Aunque comentó que supuestamente esa obra ya había quedado terminada y ahora las aguas negras brotan en las calles bajas del poblado. (Gabriela Minjáres / El Diario)gabrielam@redaccion.diario.com.mx