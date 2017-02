‘Alerta de EU no puede eliminar dinámica nocturna’

Ciudad Juárez tiene una dinámica binacional que no puede eliminarse con una alerta, dijo Rogelio González Alcocer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) respecto a la recomendación que lanzó el Consulado General de los Estados Unidos sobre no visitar Plaza Portales.El dirigente empresarial mencionó que no es la primera vez que ocurre un llamado de este tipo y sin embargo los ciudadanos norteamericanos siguen viniendo.Comentó que acuden aquí por diversos fines, entre ellos de consumo, familiares y sociales.González declaró que esperan que el aumento de la violencia de semanas recientes sea momentáneo y no se estacione.Aseguró que la Canaco está en coordinación con las autoridades de seguridad para atender el tema y que mejore también la percepción de los extranjeros. Sin embargo, trabajadores de Plaza Portales externaron su preocupación ante el exhorto del Consulado, pues aseguran que esto perjudicará sus operaciones.“Si así ya no viene casi nadie no quiero ni pensar ahora con esto”, externó un empleado de un negocio, que prefirió resguardar su identidad.Otros opinan que pese al actual escenario deben seguir trabajando y no dejar que la delincuencia los amedrante.El pasado 5 de febrero en el bar Taquería y Cantina la número 4 localizado en Plaza Portales, en avenida Tomás Fernández, tres hombres fueron ejecutados.Cifras de la Mesa de Seguridad indican que en los últimos 10 días se registraron cinco homicidios en establecimientos de diversión nocturna, por lo que se urgió a poner orden de manera inmediata. (Cinthya Ávila)cavila@redaccion.diario.com.mx

