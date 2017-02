Exige defensa documentos de extradición de ‘El Chapo’

Luego de casi de un mes de que Joaquín Guzmán Loera, señalado como líder del cartel de Sinaloa desde los 80, fuera extraditado y trasladado al Centro Correccional Metropolitano en Nueva York, abogados defensores reclaman los documentos donde se detalla este proceso.La abogada Silvia Delgado, del equipo defensa de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’ denunció ante los medios de comunicación que el Gobierno de Estados Unidos no ha entregado al equipo legal, los documentos de la extradición de manera integral, por lo que consideran que hay omisiones y anunció que presentarán una moción para presionar a las autoridades de ese país.Delgado considera que detrás de esta actuación hay una intención de ocultar “defectos en la extradición o ilegalidad en la misma”.Asimismo dijo que para la defensa es importante obtener ese material porque deben analizar los hechos desde el momento de la detención y en este caso la legalidad de la extradición, ya que comenta que lo llevaron a un distrito judicial en el que no había sido requerido.Además dijo que las autoridades judiciales buscan que la defensa firme de recibir los documentos sin revisarlos, que no les quieren entregar los originales y que quieren darles documentos parciales transcritos.Recientemente Delgado acudió a Nueva York, donde Guzmán Loera se encuentra recluido en el Centro Correccional Metropolitano y tuvo su primera audiencia el 20 de enero.A la abogada no le fue concedido el permiso para ingresar a verlo a la cárcel ya que estos accesos son coordinados por el centro penitenciario por mandato del juez Brian Cogan.afernandez@redaccion.diario.com.mx

