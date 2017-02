‘Narcos infiltran bares’

Tras la reactivación de los operativos conjuntos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ha detectado que algunos bares funcionan como centros de operación de la delincuencia organizada, dijo ayer el encargado del despacho de esa corporación, Sergio Almaraz Ortiz.“En los últimos dos días de operativos los agentes han asegurado a personas al interior de estos establecimientos con armas de fuego, esto quiere decir que la información de inteligencia que se ha compartido por las distintas autoridades nos da cuenta de que son ciertas las sospechas de que algunos de estos lugares sean centros de operación de la delincuencia organizada”, indicó.Tan sólo en el presente mes ya se registraron cinco homicidios dentro y fuera de bares. Además cuatro personas, entre ellas dos mujeres, han resultado heridas en riñas dentro de los locales comerciales. La edad de las víctimas no supera los 30 años.Anteriormente la abogada y activista social Astrid González, integrante de la Mesa de Seguridad, expuso que los bares y cantinas son negocios que requieren de un orden inmediato.Almaraz Ortiz informó que la Policía Municipal capturó la madrugada de ayer a cuatro hombres a bordo de un auto donde aseguraron una subametralladora CZ calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 18 cartuchos útiles y cuatro dosis de cristal.Édgar Omar F. C., de 27 años; Gerardo G. T., de 23; José Manuel M. E., de 27 y César Ardían F. C. de 20 años, pretendían introducirse al bar “Los Nogales”, ubicado en Waterfill, para presuntamente asesinar a un pariente de José Manuel M. E. por problemas económicos, informó el jefe policiaco.Los detenidos estuvieron “cazando” a su víctima que estaba dentro del bar, dijo el funcionario.El archivo periodístico establece que el 26 de abril de 2016 la Policía Municipal ya había detenido a José Manuel, cuando pretendía asesinar a su esposa y quemar los negocios de su cuñado.La Policía Municipal también dio a conocer que como resultado del operativo de las Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (Frim) los agentes clausuraron tres bares por permitir el ingreso de menores de edad, por no contar con licencias de funcionamiento vigentes y violación a la ley antitabaco.El bar denominado “Vacas Locas Diesel”, ubicado en la Gómez Morín, fue clausurado al localizar a tres menores, dos de ellos del sexo femenino, además de contar con su licencia de funcionamiento vencida.El bar “El Barril”, ubicado en la Gómez Morín, fue clausurado por localizarse un menor de edad.El “Tercer Nivel”, situado en la zona Pronaf, fue clausurado al detectarse a clientes fumando, al violentar la ley antitabaco.Almaraz Ortiz refirió que en últimos dos días han asegurado dentro de negocios en el giro de venta de bebidas alcohólicas a personas con armas de fuego.“Para los propietarios de estos negocios es molesto que las autoridades constaten las operaciones de un establecimiento de un giro tan sensible como es la venta de licor. El llamado es que este tipo de establecimiento operen dentro de los marcos legales con sus licencias de funcionamiento en orden e impidiendo la entrada a personas menores de edad y armadas”, exhortó. (Luz de Carmen Sosa / El Diario)lsosa@redaccion.diario.com.mx

