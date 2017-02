Exigen revisar contrato antes de cambiar lámparas

Regidores de tres fracciones: PAN, Verde Ecologista e independiente, solicitaron ayer que se investigue si hay incumplimientos de la empresa que instaló 32 mil lámparas de alumbrado público y luego hacer efectivas las garantías, pues existe un sinfín de quejas.Y posteriormente, cuando ya esté agotado legalmente este caso “para no encubrir lo que estuvo mal”, se debe hacer otro proyecto y completar lo que falte, agregaron.Laura Yaneli Rodríguez Mireles, regidora del Partido Verde Ecologista de México, dijo que ha habido muchas quejas por fallas en el servicio de alumbrado público que fue instalado hace muy poco tiempo.“Yo considero que se deben revisar los contratos para saber si hay algún incumplimiento”, agregó, y de hallarlo, hacer uso de las garantías que seguramente existen.“Si lo que se instaló y se pagó no está funcionando como debería”, se debe proceder a “hacer efectivas esas garantías”, expresó.Hay que revisar los contratos sobre lo que ya se pagó, con el fin de detectar algún posible incumplimiento y actuar en ese sentido, informó.El viernes, el director general de Servicios Públicos, Raúl Rodríguez Santillanes, dijo que recibe un promedio de 200 quejas diarias de lámparas que no sirven.Y eso que aún se está pagando un crédito de 348 millones de pesos que el Gobierno municipal anterior usó en la adquisición de 32 mil luminarias, agregó.Ante eso, alista un nuevo plan de rehabilitación de todo el sistema de alumbrado, para sustituir las 109 mil lámparas que hay en la ciudad porque el 50 por ciento de ellas está descompuesta, informó.Ya se elaboran las bases de la licitación pública que se lanzará en marzo y por ello no da a conocer el costo del nuevo plan, expresó.Eduardo Fernández Sigala, coordinador de la fracción edilicia del PAN, dijo que antes de contratar otro crédito, se debe hacer una investigación para ver por qué hay tantas fallas en el sistema de alumbrado público, si se supone que es nuevo.Se usó un crédito y existen múltiples fallas, por lo tanto, primero hay que investigar a fondo para saber qué sucedió, agregó.El Gobierno municipal anterior endeudó a la administración presente y varias futuras con cientos de millones de pesos, informó.Por eso, hasta que se sepa qué pasó se podrá hablar de otro proyecto en materia de alumbrado, pero no se debe contratar ahora sino hasta que se tenga el resultado de una investigación, expresó.“Hay muchas lámparas que ya no sirven”, por lo tanto, hay que esclarecer bien lo que sucedió con el crédito y después resolver lo que falte, añadió.Carlos Ponce Torres, coordinador de regidores independientes, dijo que la serie de fallas en el alumbrado público es indiscutible.“Estamos sufriendo las consecuencias de ese contrato que no se ha cumplido de acuerdo con lo establecido”, agregó.Hay muchas quejas y es evidente que algunas de las grandes avenidas permanecen a oscuras por fallas de la compañía que se contrató en la administración anterior, informó.“Se tiene que fincar en un momento dado responsabilidad, eso es indiscutible”, expresó.Si se firma un contrato, se aceptan condiciones y no se está cumpliendo, pues hay que ver de qué manera se va a arreglar esto, dijo.“Se va a hacer lo que jurídicamente corresponda y deba hacerse, es una compañía que no ha cumplido, eso es evidente, eso es indiscutible”, agregó.El alumbrado público es un elemento que permite disminuir la violencia, y por falta de él, algunas colonias están agobiadas por ese problema, informó.millones costolámparasquejas diarias por fallasunidades se proyectan sustituirhcarrasco@redaccion.diario.com.mx