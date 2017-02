Rescatan a menores de la violencia y desintegración

Jesús Manuel G., de 14 años de edad, era conocido en la zona como uno de los adolescentes más problemáticos pero ha comenzado a canalizar su tiempo libre en las actividades de Comunidades Educativas en Movimiento, impulsadas por la Dirección de Educación Municipal.“Antes era muy vago, jugaba mucho, no entregaba trabajos (escolares), no entraba a clases y le respondía mucho a los profes. Pero desde que empecé en este proyecto me he vuelto mejor alumno y mejor hijo”, indica el estudiante. Ahora, sus calificaciones han mejorado, se compromete en las labores sociales y académicas del plantel. En su hogar, apoya a sus padres en las tareas domésticas, cuida a sus dos hermanas menores y busca tener mejores amistades.Gabriel Dueñas, subdirector de la dependencia, refirió que es la primera escuela donde se implementa el proyecto que está conformado en diversas fases.La primera está enfocada en identificar a los alumnos que quieran colaborar en el proyecto; luego conformar comisiones, involucrar a maestros y padres de familia y por último emprender las actividades en el campo.Refirió que algunas de las acciones a realizar están encaminadas al deporte, área académica, derechos humanos, democracia, ambientales y finanzas.“Es un proyecto que parte de un diagnostico”, comentó Dueñas. Dijo que como parte de las primeras actividades fue que los estudiantes enviaron una carta a sus padres y maestros para expresar sus sentimientos y carencias.Enfatizó que aunque la mayoría de los padres están ausentes gran parte del día por cuestiones laborales hay un compromiso de trabajar en conjunto.“Todo esto es para para formar chicos comprometidos con su desarrollo académico y humano”, argumentó el funcionario.Destacó que la próxima escuela en donde se aplicará el proyecto, es en la secundaria federal 21, ubicada al suroriente de la ciudad.Exhortó a las autoridades de las secundarias a solicitar el programa en la dependencia para programar nuevas intervenciones escolares. (Maricela Morones / El Diario)mmorones@redaccion.diario.com.mx

