Saturan escuelas del sur y suroriente

Comentaron que canalizarán a los padres de familia cuyos hijos no alcanzaron lugar en las escuelas de su preferencia y aseguraron que todos los infantes tendrán un espacio educativo.Las primarias Luis Armando Núñez Gutiérrez, Pedro Medina, Alianza por la Calidad, Miguel Ángel Acosta Ochoa, Guillermo González Camarena, Sierra Vista y Artemio de la Vega, ubicadas al suroriente de la ciudad ya se encuentran saturadas.Otras escuelas que ya no cuentan con espacios disponibles son la Jesús García “Héroe de Nacozari”, Pablo Neruda, Cesáreo Acosta y Antonio Rodríguez, ubicadas en Riberas del Bravo.En el área suroriente, alrededor de Electrolux o Manuel Talamás Camandari, las primarias con saturación son la 7 de Noviembre en el turno vespertino, Tlacaelel, Cuitláhuac, Alicia Alamillo, Benito Quiñones, Martín Luis Guzmán, Agustín Melgar, Sentimientos de la Nación y Manuel Héctor Muela en el segundo turno.También informaron de algunos jardines de niños saturados que se encuentran en diversos puntos de la ciudad, uno de ellos es el Gabilondo Soler, mejor conocido como “Cri- Cri”, ubicado en la avenida Benjamín Franklin.Las autoridades de la SED expusieron que los padres que todavía buscan un lugar pueden acercarse a la dependencia para ser enviados a escuelas con cupo, y afirmaron que todos los niños de nivel básico tienen un espacio.Hasta el momento no se tienen el reporte de las secundarias con mayor demanda en la ciudad, se prevé que se realice durante los siguientes días.La temporada de preinscripción comenzó el pasado primero de febrero y concluyen el 15 de este mes.Las autoridades de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) dieron a conocer que hasta el 7 de febrero habían inscritos 29 mil infantes para el ciclo 2017-2018 en Ciudad Juárez.En preescolar 7 mil 598 menores; primaria 8 mil 830 y en secundaria hay preinscritos 12 mil 684. (Maricela Morones / El Diario)

