Promueven abrir elección de dirigentes del PRI

El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se pronunció ayer en Ciudad Juárez porque el PRI abra la elección de sus dirigentes estatales y nacionales a consulta de la militancia, así como utilizar el mismo método para elegir los candidatos que habrán de lanzar en el 2018.Líder del movimiento llamado Democracia Nacional Interna, señaló que en Chihuahua también hay corrientes que están pidiendo abrir a la militancia la renovación de la dirigencia estatal, petición que de atenderse, fortalecería al partido que en estos momentos, dijo, atraviesa a nivel nacional la peor crisis desde su fundación.“Estamos recorriendo el país a raíz de la derrota del pasado junio, fue una derrota en siete estados, el priismo en el país se sintió derrotado, hay desánimo; la percepción es de que podemos perder la Presidencia de México. Las encuestas nos ponen en condiciones muy difíciles”, refirió.Por ello, señaló que es el momento de cambiar al propio PRI a partir de 4 vertientes, empezando por la democracia interna que se planteó desde el año pasado cuando todavía no asumía el liderazgo nacional Enrique Ochoa.“Primero, lo que pedimos es que la elección del dirigente nacional del PRI, sea por consulta. Era un buen momento para sacudir al priismo, para mover al priismo ante la derrota de junio. Obviamente no nos hicieron caso. Luego se lo pedí a Ochoa cuando se registró”, agregó.Indicó que se pidió una Asamblea nacional para replantear cambios internos en el partido, la cual será anunciada el 4 de marzo en el aniversario del PRI, para llevarse a cabo en agosto.“Queremos una Asamblea nacional como la que hizo Luis Donaldo Colosio, no queremos una a modo, que te dan los documentos y listo, vótenle y los delegados arreglados. La Asamblea de Colosio fue de más de 20 mil delegados que se eligieron en las 32 entidades, fue una asamblea que tuvo una alta participación de la militancia”, añadió.Ruiz Ortiz, señaló que Democracia Nacional Interna está planteando también cambiar el modelo económico neoliberal que en 30 años ha dejado 60 millones de pobres en México que representan más de la mitad de la población.Otro punto planteado es el combate a la corrupción con reformas incluso a la Constitución para quitar el fuero al presidente de México.jdolivas@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.