Asume expresidente de CF Indios el Instituto Municipal del Deporte

El expresidente del extinto CF Indios y quien incursionó en el basquetbol de la LNBP con el Club Indios, Francisco Ibarra, es el nuevo titular del Instituto Municipal del Deporte.

El empresario, quien sustituye a Ricardo Juárez, dijo que asumir la dirección del organismo es un reto importante y una gran oportunidad para potenciar el deporte y la cultura física, para la cual, no va a improvisar.“Es un reto muy ‘padre’. No lo tenía contemplado tan a corto plazo, pero ahora tengo que empezar a soñar con esto y hacerlo realidad”, manifestó.Molina tomó ayer posesión del puesto. Dijo que le dará seguimiento a lo hecho por Juárez, quien ocupó el cargo sólo por cuatro meses, del 10 de octubre al 10 de febrero.“Es ponerme a trabajar y darle seguimiento a lo que se ha hecho y apoyar y poner mi granito de arena. Los que me conocen, saben que esto me apasiona, que no desconozco el deporte, que lo he practicado, que lo he promovido y ahora desde la función pública, creo que tengo el reto, la gran oportunidad de potenciar el deporte y la cultura física de mi tierra. Es un reto muy ‘padre’”, dijo.Comentó que en su plan de trabajo está el ligar el deporte profesional con el amateur, así como mejorar la infraestructura deportiva en la ciudad, a corto plazo.En el tema de los apoyos económicos a los atletas, comentó que contactará a distintas marcas comerciales para “bajar” recursos y respaldar a los deportistas y entrenadores de los distintos niveles y disciplinas, pues no todo el dinero tiene que salir del Gobierno.Dentro del deporte profesional, expresó que en boxeo, pronto se hará el anuncio de la realización de una serie de peleas de campeonato mundial, aquí.El cambio en el Instituto Municipal del Deporte representa la cuarta rotación de directivos en el Municipio que lleva la administración de Armando Cabada Alvídrez.El primero ocurrió el 30 de diciembre, cuando Jorge González Nicolás, quien era el secretario de Seguridad Pública Municipal, fue sustituido por Sergio Almaraz Ortiz, quien se mantiene como jefe interino hasta que sea ratificado por el Cabildo.A principios de este mes, Álvaro Roberto Manuel Mora Palacios, reemplazó a Vicente López Urueta en la dirección del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), quien había asumido el puesto desde abril del 2012 y en marzo del 2015 fue reelecto por tres años más por el Consejo Deliberativo.Y también el primero de febrero ingresó al gabinete municipal José Rodolfo Martínez Ortega como administrador de la Ciudad, en lugar de Francisco Duarte Huerta que ocupó el cargo desde el 10 de octubre. (Con información de Araly Castañón)