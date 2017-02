Cambiarán lámparas ¡nuevas!

Pese a que aún se está pagando un crédito por la adquisición de 32 mil luminarias que se hizo en la pasada administración, el Municipio alista un nuevo plan de rehabilitación de todo el sistema de alumbrado, dio a conocer el director general de Servicios Públicos.

Raúl Rodríguez Santillanes explicó que ahora se planea sustituir las 109 mil lámparas que hay en la ciudad porque el 50 por ciento de la infraestructura del sistema está descompuesta.“No se avanzó en la administración pasada”, declaró.Expuso que se están elaborando las bases de la licitación pública que se lanzará en marzo, y por ello no dio a conocer el costo del nuevo plan.El funcionario aseguró que diariamente la Dirección de Alumbrado Público recibe un promedio de 200 quejas de lámparas que no sirven, lo que evidencia que el proyecto de rehabilitación del Gobierno anterior, no funcionó.“Es mentira, si no, no tuviéramos esas llamadas”, expresó.Dijo que en los cuatro meses de este Gobierno se han reparado 5 mil luminarias y cableado en colonias, y por ejemplo en el ejido El Millón del Valle de Juárez se instalaron 62 lámparas, ya que ahí no había ninguna.“El alumbrado es el problema más grande en la ciudad”, dijo Rodríguez.Agregó que el próximo mes se licitará la compra e instalación de 109 mil luminarias, así como cableado y controles del sistema.Explicó que el proyecto es sustituir toda la red de alumbrado, y en el caso de las lámparas que se encuentren en buenas condiciones, se instalarán en colonias donde todavía no hay servicio.Rodríguez Santillanes afirmó que la Contraloría municipal está investigando el proyecto de rehabilitación de luminarias que se hizo en la administración pasada.Además la Dirección de Alumbrado Público revisa dónde están las luminarias que se adquirieron, dónde hay problemas en el servicio y que tipo de irregularidades persisten en el sistema.En noviembre pasado, el alcalde Armando Cabada Alvídrez dio a conocer que a pesar de la millonaria inversión que la administración municipal pasada hizo para rehabilitar el alumbrado público, nueve de cada 10 lámparas fallan.“Hay algunos parámetros que no se cumplieron, la verdad es que fue una mala inversión, muy cara”, declaró entonces.Expuso que con los 348 millones de pesos que costó el programa de alumbrado se compraron 20 mil luminarias y 10 mil se repararon, pero muchas están fallando, se instalaron mal y esto puede traer implicaciones legales.En abril del 2015 el Cabildo aprobó el programa de rehabilitación de alumbrado público y para ello se acordó solicitar un crédito de 348 millones de pesos.Con esos recursos se sustituyeron 32 mil lámparas, de las cuales 11 mil son tipo led y el resto de aditivo cerámico, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Alumbrado Público en la administración pasada 2013-2016.Al principio se definió sustituir 31 mil luminarias, pero finalmente fueron 32 mil, para dejar la red con 108 mil lámparas, se informó.Con el programa de rehabilitación la cobertura del servicio se amplió en el centro-poniente de la ciudad, es decir en colonias como la Toribio Ortega y División del Norte, además se restituyó el sistema en 13 avenidas importantes, establecen datos de la dependencia.Actualmente el Municipio enfrenta la deuda pública de 310 millones de pesos que se solicitaron a crédito por cinco años, para rehabilitar una tercera parte de la red de alumbrado público.El proyecto de alumbrado costó 348 millones, pero el Municipio utilizó 38 millones de sus propias arcas, de acuerdo con datos periodísticos basados en datos oficiales. (Araly Castañón / El Diario)acastanon@redaccion.diario.com.mx