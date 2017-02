‘Entrega’ Municipio 10 mdp a medios de comunicación

El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, aseguró que este año se harán contratos con los medios que tengan mayor recepción y serán 50 por ciento menos que el año pasado.Dijo que en el 2016 se hicieron más de 170 convenios para publicidad del Municipio en medios de comunicación, pero muchos eran portales de internet que no tenían visitas, y ahora sólo serán 70 convenios, aproximadamente.Explicó que en este ejercicio fiscal se invertirán 70 millones de pesos en la contratación de publicidad.Agregó que todavía faltan otros dos paquetes de adjudicaciones directas para este servicio.A su vez, la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Seidy Medina Galván, criticó que la administración municipal siga otorgando contratos sin licitar.“Se había hablado de transparencia y de buscar que todo esto se licitara y hasta el momento estamos viendo que se está repitiendo lo mismo que se vio en los últimos meses del año pasado, en donde la justificación de la adjudicación directa de obra pública fue que el tiempo no alcanzaba y que se podía perder el recurso”, mencionó la edil.Dijo que en la reunión del Comité de Adquisiciones sólo se informó que en el caso de los portales de Internet tenían muchas visitas, pero no se informó la cantidad.El oficial mayor explicó que la adjudicación fue directa porque en el caso de contratación de servicios profesionales, la Ley de Adquisiciones permite esta excepción en el artículo 102.“Porque ¿cómo poner a competir a portales de internet? Es realmente por el alcance”, expuso.

