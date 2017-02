Recurren más de mil a amparo vs revalidación

Más de mil personas han recurrido al amparo contra el cobro de la revalidación vehicular, informó el abogado José Antonio Navarro Castañeda.Dijo que la tarde del miércoles pasado fue presentado en los juzgados Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito el tercer amparo colectivo firmado por 900 personas inconformes con el pago.Con esto suman mil 091 los recursos interpuestos con relación a 2 mil 500 vehículos, pues con anterioridad se habían presentado otros dos amparos colectivos.El pasado 23 de enero se presentaron 105 juicios de amparo y se recibieron en el Juzgado Sexto de Distrito, mientras que el 30 de enero se interpusieron 86 amparos más ante el Juzgado Séptimo de Distrito.El amparo es contra la tarifa de derechos para la dotación o canje de placas y el derecho de control vehicular, así como en contra del cobro por expedición de la tarjeta de circulación y las aportaciones que se piden para la Cruz Roja y la UACJ.“Se me cobró por un derecho de control vehicular, contribución a la Cruz Roja Mexicana e impuesto universitario, lo que es inconstitucional puesto que el año 2014 pagué por el mismo concepto y por ende queda cubierto dicho derecho. Se estaría ante una doble tributación por el mismo concepto o tributación inconstitucional, ya que la ley no establece que ese derecho tenga una temporalidad, en la especie, anual”, se indica en una parte del juicio de amparo.Agrega: “No se me tiene porque cobrar anualmente puesto que es el mismo vehículo y las mismas placas, siendo absurdo el cobro que llevan a cabo las autoridades responsables y que además es inconstitucional”.Navarro Castañeda, quién de forma gratuita redactó los recursos, indicó que están confiados en que los jueces federales consideren que el acto es arbitrario, puesto que “el cobro no corresponde al servicio que dan, ya que es mínimo lo que hace el Estado”.“Sólo asignan a una persona para recibir el pago, entregan una hoja y reciben otros 150 pesos para decirnos que es la tarjeta de circulación. Por ello consideramos que es algo inequitativo y desproporcionado, igual cobran por un Mercedes modelo 2016 que por un Focus 2009, no cobran de acuerdo a la posición del gobernado, ni hacen un ejercicio aritmético”, dijo.Hasta ayer, ningún Juzgado había fijado fecha para audiencia constitucional. (Blanca Carmona / El Diario)bcarmona@redaccion.diario.com.mx

