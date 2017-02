Liberan a uno y vinculan a otro por homicidio afuera de bar

Uno de los dos acusados de haber participado en el asesinato ocurrido en el bar “Al Chile”, quedó en libertad al determinar un Tribunal de Control que no hay datos de prueba para someterlo a proceso debido a que un testigo declaró que esta persona no sujetó a la víctima mientras lo acuchillaban. El otro detenido sí fue vinculado a proceso.Manuel Ordoñez Montellano es la persona vinculada a proceso, pero su presunta intervención fue reclasificada por el juez de Control, Ramón Porras Córdova. El agente del Ministerio Público (MP) acusó por homicidio en riña y le otorgó a los detenidos el carácter de provocadores, pero el resolutor consideró que el provocador o iniciador de la gresca fue la víctima mortal Carlos Hinojosa Romano y Ordoñez quedó como provocado, con lo que baja la pena a imponer en caso de ser encontrado culpable.Mientras que Esteban González Torres quedó en libertad.Los hechos sucedieron jueves de la semana pasada en el exterior del negocio denominado “Al Chile”, con domicilio en la avenida Plutarco Elías Calles y calle 21 de Marzo en la plaza comercial “Los Nogales” cuando varios hombres comenzaron a pelear y uno de ellos ingresó al bar, tomó un cuchillo y luego agredió a Hinojosa en el cuello además de causarle lesiones a Jaime Alejandro Medina.La audiencia de vinculación o no a proceso inició el miércoles pasado. Los abogados de los acusados, Juan Pablo Rodríguez Abarca y Carlos Fernando Nassri Valverde, presentaron la declaración del hermano de la víctima quien es agente de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM); del gerente del bar y un policía municipal que arresto a los ahora procesados.El familiar de la víctima fue quien le dijo al juez que únicamente vio que Manuel Ordoñez Montellano sujetó a su hermano para que un individuo pelón lo atacara con el cuchillo. Aunque ante el MP había señalado tanto a Ordoñez como a Esteban González.bcarmona@redaccion.diario.com.mx

