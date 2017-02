Secuestro de menor, por deuda de droga

La pareja que presuntamente participó en el secuestro de una menor de edad, ayer fue puesta a disposición de un Tribunal de Control acusada del delito de secuestro agravado y uno de los cuatro abogados que los representa informó al juez que sus representados exigieron 40 mil dólares porque la víctima se había quedado con dos kilos de cocaína.Los sospechosos Daniel H. L. y Elizabeth Ivonne C. V., no rindieron declaración y quedaron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.Al exponer cómo fueron detenidos, un agente del Ministerio Público (MP) le dio a conocer al juez Jorge González Rodríguez que el sábado pasado aproximadamente a las 13:00 horas Elizabeth se comunicó con la familia de la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– para exigir 40 mil dólares por restituir la libertad de una persona privada de la libertad ese mismo día.Ese mismo día la madre del plagiado recibió otra llamada por parte de un hombre de voz gruesa quien le comunicó a la víctima y esta le refirió que no se trataba de un juego.Al día siguiente, el domingo, continuó la negociación y la madre de la víctima y Elizabeth quedaron de verse en el área de comidas de la plaza comercial Sendero. A las 19:22 horas, presuntamente acudió la ahora detenida en compañía de una niña de unos cuatro años de edad y después de hablar durante casi una hora no recibió el dinero pues la mujer sólo había reunido cuatro mil 500 pesos y al parecer la ahora detenida le dijo que después le darían un número de cuenta para que hiciera el depósito.El lunes los involucrados acordaron que los 40 mil dólares sería dejado en el interior de un vehículo Dodge Avanger de color gris que había sido estacionado al exterior de una tienda de conveniencia ubicada en las calle Camino Viejo a San José y Paseo a la Victoria, con uno de los vidrios abajo para que echaran un sobre conteniendo el dinero.A esa ubicación presuntamente se presentaron Elizabeth Ivonne y Daniel así como otro individuo a bordo de un automóvil Jetta. Los dos masculinos bajaron de ese automotor y abordaron la Avanger y minutos después fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial Investigadora (PMI) que ya había implementado un operativo.El arresto se formalizó a las 21:45 horas del lunes y después de las primeras indagatorias, se determinó que el otro masculino no tenía conocimiento de que estaba en proceso un secuestro pues al parecer únicamente sabía que iban a recoger un mueble.El fiscal también precisó que la víctima fue secuestrada cuando acudió por su voluntad a un inmueble ubicado en la avenida Plutarco Elías Calles número 1715 en Foviste Chamizal; luego fue cambiado a otra casa de seguridad y días después lo regresaron a ese domicilio.La víctima logró salir de esa propiedad el mismo lunes cuando los presuntos secuestradores fueron a recoger el botín. Al verse solo en el departamento logró salir y pidió ayuda en un centro comercial a donde acudieron agentes municipales.En la diligencia realizada ayer en la quinta sala de la “Ciudad Judicial”, el juez González Rodríguez declaró legal la aprehensión, permitió que les formularan cargos y después les impuso la cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de dos años además fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo martes a las 10 de la mañana.redaccion@redaccion.diario.com.mx

