Suspenden entrega de actas de defunción

La Secretaría de Salud suspendió ayer la emisión de certificados de defunción, lo que provocó contratiempos entre empleados de funerarias y enojo entre sus clientes, quienes a falta de este documento no pudieron iniciar los trámites para los servicios funerarios.La vocería de la Jurisdicción Sanitaria II explicó que esto se debe a un atraso en la entrega de certificados de defunción por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal.El déficit en la dotación se ha presentado desde noviembre de 2016, sin embargo las autoridades a nivel federal han estado enviando cantidades pequeñas de estos formatos que, no obstante, ayer no llegaron a la ciudad.La situación fue reportada por empleados de funerarias de la localidad a este medio, quienes al acudir a la Jurisdicción se dieron cuenta que no había formatos y estuvieron todo el día a la expectativa.“Sin ese documento no podemos sepultarlos, yo tengo una familia que ahora (ayer) estaba buscando cómo sepultar a su familiar, pero como no había formatos estaban disgustados con nosotros”, mencionó uno de los entrevistados por este medio, que prefirió la reserva de su identidad.Comentó que no es la primera vez que le sucede, pues a principios de enero ya se había presentado una circunstancia similar, que les afecta no sólo en el retraso de las actividades propias de su oficio, sino en la confrontación con los seres queridos que buscan el servicio funerario y se tiene que “detener al muerto” en lo que las autoridades resuelven el problema.La portavoz de la dependencia, Linda Sepúlveda, explicó que la propia Secretaría de Salud suministra los certificados de defunción y muerte fetal a las autoridades, profesionales de la salud y personas autorizadas para expedirlos, para lograr que sean objeto de certificación.Dijo que ante los inconvenientes que esto ocasiona a familiares de los fallecidos, se está trabajando para solucionar el problema y aseguró que hoy mismo la situación estaría resuelta. (Karen Cano / El Diario)kcano@redaccion.diario.com.mx