Necesitan apoyo para salvar a Valeria

A base de hamburguesadas y kermeses, Yovana Giner pretende salvar la vida de su hija Valeria, de 4 años, quien por una supuesta omisión en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no fue operada de un defecto en su corazón al nacer.“No tiene síntomas y por eso no la quisieron operar nunca. Ahora está en una lista de espera”, comentó.La historia de Valeria Soto comenzó hace 4 años y medio, cuando nació y fue detectada con una cardiopatía llamada Canal AV Completo (CAVC), tipo de A de Rastelli, que consiste en un agujero en el centro del corazón que afecta a los cuatro compartimentos en el que normalmente se divide, por lo que requiere de una cirugía correctiva.En vista de que nunca la programaron, su mamá decidió integrarla al Seguro Popular, en donde ahora se encuentra en una lista de espera con otras 56 personas que tienen turno antes que ella.Hace apenas un mes que Yovana llevó a Valeria con un especialista de Chihuahua, quien le externó que la operación debió haber sido hecha antes de que la niña cumpliera un año y ahora es importante que se le realice antes de que cumpla los cinco años, de lo contrario aumentan al doble las posibles complicaciones del procedimiento médico.“Tenemos que hacerlo cuanto antes, por eso ando buscando el dinero como puedo”, comentó la madre, quien necesita 400 mil pesos, de los cuales sólo lleva 40 mil.Respecto al procedimiento en el IMSS, Yovana mencionó que nunca fue considerada para la cirugía puesto que Valeria no ha presentado ningún síntoma, ya que juega y vive como cualquier otra niña de su edad.“Yo no sé qué era lo que estaban esperando para programarla, por eso decidí buscar otras opciones, y no ha faltado el médico que me ha apoyado con la consulta”, dijo.Este medio se comunicó con el IMSS para que diera a conocer su versión, pero no fue dada ninguna declaración al respecto.Actualmente la pequeña, que tiene síndrome de Down, padece de hipertensión pulmonar, que aunque no le representa mayores complicaciones de momento, de no realizarse la cirugía podría derivar en una situación grave de salud.“Valeria cumple años en el 14 de julio y lo ideal es que podamos hacerle su operación antes de que sea su cumpleaños, pero aún estamos a tiempo si se la hacemos antes de que se acabe el 2017”, dijo la madre.Para ello, conocidos y familiares de Valeria han estado organizando varias actividades este mes. La primera será un evento de música electrónica en el Hardpop, el próximo sábado 11 de febrero.Luego, el sábado 18 se realizará una venta de hamburguesas en conjunto con el Club Rotario 20-30, en sus instalaciones ubicadas en la avenida Vicente Guerrero esquina con De las Américas, a partir de las 12 del día.El sábado 25 de febrero se realizará una kermés en el Infonavit Casas Grandes y más adelante se realizará una función de cine, para la que aún no tienen fecha.La madre de Valeria comentó que el apoyo de quienes le rodean ha sido muy importante, pero aún le falta mucho para completar la operación, por lo que si alguien quiere apoyar, puede donar al número de cuenta 5579–0700–6993–5974 del banco Santander, o a través del sitio de fondeo en internet https://www.gofundme.com/cirugia-para-valeria-cirgury-for.kcano@redaccion.diario.com.mx