Depresión, de las principales causas de consulta mental

Veinticuatro mil 543 personas fueron atendidas en la Jurisdicción Sanitaria II en el área de Salud Mental en 2016, siendo la depresión de las principales causas de visita.Ante ello autoridades crearon la Coordinación Estatal de Salud mental y Adicciones y también se prevé la rehabilitación de dos hospitales, informaron.Por su parte la titular de la recién creada coordinación gubernamental, Adriana Bouchot Beltrán, comentó que a nivel internacional no se le da importancia a la salud mental ni a las adicciones.“Tenemos en el país como en el mundo, síntomas de alerta roja que están gritando que tenemos que voltearlos a ver”, aseguró.Mencionó que ante la falta de recursos por parte del Gobierno estatal, es importante que varias dependencias y Secretarías se unan para optimizar los recursos con las que cada una de ellas cuenta.Por ello Servicios de Salud, Instituto Chihuahuense de la Salud y la Coordinación Estatal de Adicciones se unieron.“El objetivo de la coordinación es ser normativa y crear políticas públicas de alto impacto, para ello tenemos varios proyectos en mente”, mencionó Bouchot Beltrán.Uno de ellos es contar con un programa estatal de salud mental, que se coordine con uno municipal; en cuanto a prevención y promoción, buscan abrir una clínica a menores con una atención psicosocial.“Se van a operar dos hospitales porque está la estructura, están los ladrillo pero no estaban funcionando adecuadamente, que es el Caism que es el Centro de Atención Integral de Salud Mental y el Cefipa que es el Centro de Formación Integral y Profesional Para la Prevención y Atención de las Adicciones”, informó Valenzuela.“Hemos descuidado nuestra salud mental y es tan importante para nuestra vida cotidiana y en todos lados hemos encontrado síntomas que debemos atender y no lo hemos venido haciendo”, dijo el director regional de salud en la frontera de Chihuahua, Arturo Valenzuela.La primera de las campañas que llevará se enfoca en la depresión, que según informaron, tiene que ver con la violencia social, pobreza, violencia familiar, entre otros factores. (Alicia Fernández)afernandez@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.