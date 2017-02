Arrestan a empresario y escoltas acusados de intento de homicidio

Policías municipales arrestaron a un empresario y a su equipo de seguridad personal, por el delito de resistencia a particulares. La esposa de Lorenzo Enrique los acusó de homicidio en grado de tentativa, ya que después de una discusión familiar realizaron varios disparos contra su domicilio, ubicado en la calle Campos Elíseos, dañando tres vehículos y la fachada de la residencia.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó a través de un comunicado de prensa el arresto de Lorenzo Enrique C. L., José Manuel S. M., Marco Antonio Y. G., Pedro G. G. y Rafael A. S., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de resistencia a particulares.El arresto fue reportado en el cruce de la avenida Tecnológico y calle Pedro Rosales del León, después de interceptar una camioneta polarizada de la marca Chevrolet Tahoe, blanca, modelo 2007, la cual minutos antes fue denunciada al número comunitario de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde reportaron varios sujetos armados.Durante la inspección, los escoltas del empresario intentaron amedrantar a los oficiales de que tenían influencias y que no sabían con quiénes se estaban metiendo y se resistieron a la revisión, luego agredieron con palabras altisonantes a los oficiales.Cada uno de los escoltas fue revisado y a cada uno se le encontró un arma de fuego calibre .380, abastecida con 14 cartuchos útiles, así como cuatro cargadores más abastecidos con 14 cartuchos del mismo calibre; además de siete teléfonos celulares y un radio de la marca Kenwood.Hasta el lugar acudió el empresario Lorenzo Enrique C. L. así como una mujer que los acusó de realizar varios disparos de arma de fuego contra su domicilio, ubicado en la calle Campos Elíseos, dañando tres vehículos.El ataque fue derivado de una discusión de índole sentimental, dijo la quejosa.En ese momento Lorenzo Enrique insultó a los oficiales y al momento de realizarle una inspección puso resistencia, motivo por el cual también fue detenido.Será la autoridad correspondiente la que investigue a Lorenzo Enrique C. L., por su presunta responsabilidad en los delitos de daños y violencia familiar.Se informó que la Secretaría de la Defensa Nacional verificará los números de series de las armas para determinar si la posesión de las mismas es a través de una compañía de seguridad privada y si existe el permiso de porte correspondiente.

