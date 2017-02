Constructora provoca megafuga de gas, temor y embotellamiento

Cargando

“Tuvimos mucho miedo, yo ni dormí por estar al pendiente”, dijo María Elena Navarro, una de las vecinas que se encontraba a punto de irse a dormir cuando fue alertada por un guardia de seguridad de un negocio vecino sobre la fuga de gas.Los hechos se registraron a las 10:30 de la noche del martes, cuando agentes de Tránsito cerraron la circulación sobre la avenida Adolfo López Mateos, desde la avenida De La Raza y hasta la calle 21 de Marzo.La razón era que trabajadores de una empresa constructora, que realizaban excavaciones a la altura de la calle Del Ejido, rompieron la tubería de la red general de Gas Natural y provocaron una megafuga.“No se oía nada, pero ellos mismos nos avisaron que tuviéramos mucho cuidado porque una sola chispa podía hacer un incendio”, explicó María Elena.Describió que los trabajadores de un par de comercios ubicados en el área y que abren las 24 horas del día, se mostraban sumamente nerviosos cooperando con las autoridades en todo cuanto podían.“Estaban desesperados, me dijeron, porque no podían cerrar la válvula, porque la fuga estaba por debajo del pavimento y en la noche no tenían como romper”, dijo la vecina, quien aseguró que fue como hasta la una de la mañana que empezó a escuchar las obras en la esquina de la calle donde vive, justo frente a una farmacia, a un lado de un expendio de licores y un empresa de televisión por cable.No obstante, personal de Gas Natural y Bomberos controlaron la fuga hasta poco antes de las seis de la mañana, y un par de horas más tarde, decidieron abrir la circulación en dos carriles de la vialidad para darle desahogo al flujo de vehículos que toman dicha avenida como parte obligada de su recorrido diario.Los dos carriles eran insuficientes por lo que el caos vial duró toda la mañana y hasta poco después de las cuatro de la tarde cuando se abrió un tercer carril. Trabajadores de la gasera terminaron de reparar la fuga, que se registró en dos tramos de tubería alrededor de la una de la tarde.La Dirección de Protección Civil determinó que no hay riesgo en la zona y ahora solamente faltará que se reponga el pavimento de concreto, que es parte del Plan de Movilidad Urbana.kcano@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.