Aprehenden a mujer que sustrajo a nieta

De acuerdo a la acusación presentada en contra de Ludivina Varela Terán, quién es adicta al cristal, ella sustrajo a su nieta el 17 de junio del 2016 y la retuvo hasta el 19 noviembre del mismo año; además se estuvo escondiendo en varios domicilios.Varela Terán tenía conocimiento de que su expareja sentimental obtuvo la guardia y custodia de la pequeña y que ella estaba considerada como no adecuada para estar a cargo de la niña debido al consumo de droga. Sin embargo, fue por la menor y la retuvo, así lo informó un agente del Ministerio Público (MP) a la juez de Control Rocío González Lara en una audiencia realizada ayer en la décima sala de la “Ciudad Judicial”.La presunta conducta antisocial de Ludivina Varela fue clasificada por el fiscal como constitutiva del ilícito de retención de menores, en términos de lo previsto en el Artículo 170 fracción II del Código Penal del Estado de Chihuahua.“Se impondrá de uno a cinco años de prisión, multa de 100 a 500 días y suspensión de los derechos respecto de la víctima, en su caso, al ascendiente, descendiente, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que retenga o sustraiga a una persona menor de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, en los siguientes casos”. Fracción II “No tenga la guarda y custodia provisional o definitiva o la tutela sobre él”.Ayer Ludivina Varela, de unos 45 años de edad, decidió no rendir declaración y asesorada por un abogado público penal pidió que su situación jurídica sea resuelta dentro las próximas 144 horas o seis días, por lo que la diligencia donde se dictará o no la vinculación a proceso quedó programada para el próximo lunes a las 10 de la mañana.La juez le impuso a la sospechosa la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de seis meses debido a que consideró insuficientes los datos proporcionados respecto a su domicilio, pues faltaba el número de la vivienda, para poder localizarla y dejarle las citas judiciales. (Blanca Carmona)bcarmona@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.