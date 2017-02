Cargando

Las burlas y agresiones en las redes sociales son percibidas por algunos adolescentes como algo “normal”, según comentaron estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) que acudieron ayer al arranque de la campaña ¡Todos contra el Ciberbullying!

“Es que si te llevas, te aguantas. Yo por eso prefiero no llevarme pesado con nadie”, dijo Marlene, de 15 años.Dos de sus amigas, Priscila y Paola, de 16 años, coincidieron con ella en que las burlas son algo muy común y que han estado desde siempre, por lo que no le ven mayor problema.Sin embargo para Sofía Guerrero, maestra del Cobach 6, todo comienza precisamente así, como una broma o algo inofensivo que puede llegar a hacer mucho año.“Mis alumnos piensan que son bromas o juegos inocentes y que son normales, pero no se ponen a pensar que pueden lastimar a otros”, expresó durante el evento en el Gimnasio de Bachilleres.Dijo que debido a que cada vez es más frecuente detectar entre los adolescentes esta clase de conductas en el ciberespacio, es necesario que los padres de familia alerten a sus hijos sobre los riesgos que pueden traer a sus vidas y a las de otros.“Todo debe comenzar desde casa, pero también los maestros debemos reforzar esa educación en las aulas. Debemos hacerles entender que ellos no saben quién está del otro lado, o a quién le está llegando la información que ellos están dando”, recalcó.Más de 3 mil estudiantes recibieron una plática ayer sobre la importancia de dar buen uso a las redes sociales, con el fin de evitar el acoso en Internet o ver expuesta su intimidad.La campaña es organizada por el Instituto Chihuahuense de la Juventud, con el apoyo de la Policía Estatal Única y el Colegio de Bachilleres. El arranque se realizó en el gimnasio de esta última institución, ubicado dentro del Parque Central Poniente.A los estudiantes les fueron brindados consejos sobre manejo de las redes sociales para no caer en acoso, como víctima o victimario, a dónde recurrir en caso de requerirlo y la importancia de dar buen uso a sus dispositivos electrónicos.En el evento, elementos del Grupo K-9 de la Policía Estatal Única realizaron una exhibición donde los canes mostraron sus habilidades para encontrar sustancias prohibidas y personas extraviadas, a la vez que enseñaron cómo capturan a presuntos delincuentes.“Estamos apostando a una estrategia de prevención porque el ciberbullying va en aumento, no sólo en Ciudad Juárez sino todo el país; todos los jóvenes traen celulares y computadoras”, explicó Lucero Nieto Romero, delegada del Instituto Chihuahuense de la Juventud en Ciudad Juárez.Laura Morales, agente de Policía Estatal Única Preventiva, grupo especial Prevención al Delito, dijo que específicamente el fenómeno del ‘sexting’ –intercambio de mensajes o imágenes de tono sexual– ha sido detectado incluso a nivel primaria.“Hemos detectado casos a nivel primaria de niñas de 8 años, con 500 a 800 seguidores que no conocen. El problema es que muchos padres usan de niñera a la tecnología, celulares o tablets; muchos padres ya no se dedican a cuidar a los hijos”, expresó. (Karen Cano / El Diario)