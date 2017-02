Mantiene EU atoradas miles de residencias

Miles de residencias por lazos familiares están ahora en trámite en Estados Unidos, de acuerdo con abogados migratorios.Los solicitantes temen que su espera, que para algunos es ya de más de 10 años, se alargue aún más ante el proyecto de ley republicano que va contra la migración legal.Tal es el caso de José Venegas que tiene a una hermana en lista de espera desde hace casi dos décadas.“No ha podido arreglar, por el tiempo que se lleva, creo que ya son 20 años”, dijo.Relata que él arregló la ciudadanía hace ocho años por medio de su esposa y que anteriormente sus hermanas, que eran ciudadanas, les arreglaron a su mamá y a otros sobrinos. Su familia fue ingresando así, poco a poco, de forma legal hacia Estados Unidos, cuenta.Jorge Vázquez Campbell, abogado especialista en inmigración, dice que como ella, hay miles de personas que esperan destrabar su trámite, pero que ahora se ven amenazados por la iniciativa del presidente Donald Trump.Considera que el suspenderlos o negarles la residencia sería ilegal, sin embargo la preocupación es latente.Explicó que para limitar tres de los cuatro tipos de peticiones que pretende el proyecto Reforma de la Inmigración Americana para el Empleo Fuerte (RAISE), el Gobierno de EU tendría que aceptar a quienes están en el proceso por varios años.En primera categoría se incluye a los conyugues, los hijos menores de 21 años y a los padres.Si el ciudadano es mayor de 21, estos tienen preferencia, hay visas ilimitadas y no esperan por disponibilidad del documento, de acuerdo a los requisitos publicados por la oficina de migración, comentó.Para el resto de las categorías, Familiar de Ciudadano Estadounidense, Familiar de un Residente Permanente o Miembro de una Categoría Especial de Parentesco, existe un número limitado de visas y a la vez un rezago de hasta 15 años, con peticionarios cuyo trámite ya fue aprobado y solo están en espera de que esté disponible un número de visa de inmigrante, dice.“El Gobierno (de EU) tiene la facultad de decir quién entra y quién no entra, sin embargo, se puede hacer una defensa que pueden meter por medio de una demanda de clase, las diferentes agrupaciones de defensa de Derechos Humanos (ante la nueva iniciativa”, comenta.Un proyecto de ley republicano difundido el martes pasado busca restringir drásticamente la inmigración legal por lazos familiares.La iniciativa contempla eliminar varias maneras por las que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes patrocinan la residencia a parientes, se dio a conocer.El proyecto de ley pretende que sólo a los cónyuges y los hijos menores de edad no casados obtengan la residencia estadounidense, aunque permite un número limitado de visas para padres adultos envejecidos cuyos hijos estadounidenses deben cuidar de ellos.Posible cambio no afectará casos pendientesAnte la posibilidad de que se aprueben leyes federales en contra de la inmigración legal, abogados de El Paso coinciden en que los ciudadanos norteamericanos que quieren arreglarle la residencia permanente a sus familiares –hijos, esposos o hermanos–, deben hacerlo a la brevedad posible.“Esas son las leyes actuales y a menos de que cambien en un futuro se seguirán concediendo residencias estadounidenses para familiares”, aseguró el abogado Carlos Maldonado, quien insistió en que los trámites deben realizar cuanto antes.Y aunque un proyecto de ley en el Senado pretende quitarle ese derecho a padres y a hermanos de ciudadanos y residentes legales, expertos en inmigración aseguran que la medida en el momento no afecta solicitudes pendientes y aún si es avalada, las posibilidades de que fuera retroactiva son escasas.De cualquier forma, consideran que ante la incertidumbre lo mejor que se puede hacer es actuar.En busca de la reunificación o con el propósito de brindarles mejores condiciones de vida es común en esta región fronteriza que migrantes con ciudadanía le arreglen la residencia a sus familiares.Millones la obtienen al año por vínculos familiaresDe acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anualmente cerca de un millón de extranjeros consiguen la residencia permanente y la mayoría de éstos ya estaba en el país y obtuvo la “tarjeta verde” mediante vínculos familiares.Alrededor de 990 mil 500 extranjeros obtuvieron la residencia permanente en el 2015, (cifra más reciente disponible) y casi el 54 por ciento ya vivía en EU cuando recibió el beneficio mediante un ajuste de su estatus migratorio. Mientras, el 46.4 por ciento la consiguió en el exterior, indican datos de la Oficina de Estadísticas de Inmigración (OIS).Además, el 65.6 por ciento de los nuevos residentes permanentes, un total aproximado de 649 mil 700, obtuvo la residencia estadounidense mediante vínculos familiares, ya sea con un ciudadano estadounidense o un residente permanente.El senador Cotton, conocido como partidario del presidente Trump, dio a conocer el martes pasado un proyecto de ley que pretende reducir en cientos de miles de visas la inmigración legal y eliminar la inmigración de padres y hermanos de ciudadanos y residentes legales.“Esto es sólo un proyecto de ley y debe pasar varios filtros antes de que se convierta en una legislación. Por el momento las personas elegibles pueden seguir aplicando y los procesos pendientes siguen su curso. (A. Fernández / J. Henao / El Diario)afernandez@redaccion.diario.com.mxjhenao@diariousa.com

