Viven en pobreza 4 de cada 10

Erika Donjuán Callejo, directora del Sistema de Indicadores Así Estamos Juárez, explicó que, en un contexto donde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) coloca a casi 4 de cada 10 juarenses en esta situación, la pobreza ha originado que esta sea una ciudad ampliamente desigual.Prueba de ello es que, hasta noviembre del año pasado, el 56.2 por ciento del total de los empleados formales ganaban entre uno y tres salarios mínimos diarios –que entonces eran entre 73.04 y 219.12 pesos–, frente al minúsculo 1.7 por ciento que obtenía entre 22 y 25, que en aquel tiempo representaban entre mil 607 y mil 826 pesos.La Dirección General de Desarrollo Social está al tanto de este problema, pero lo dimensiona de otra forma, refirió María Antonieta Pérez Reyes, directora de esa dependencia municipal.“Yo tengo datos de que la pobreza de un nivel u otro, patrimonial o alimentaria, llega al 65 por ciento en Juárez”, señaló antes de indicar que Desarrollo Social ha detectado 78 colonias de alta vulnerabilidad, entre ellas Gustavo Díaz Ordaz, Puerto Anapra, Guadalajara Izquierda y Tarahumara.Pérez Reyes indicó que entre las principales acciones que esa dirección realiza para combatirla se encuentran no sólo la entrega de material o despensas, sino la firma de convenios con colegios de ingenieros para que las construcciones facilitadas por el municipio para satisfacer las necesidades de vivienda de algunas personas no tengan costos.Al presentar el informe Pobreza en Juárez, Donjuán Callejo reveló que, aun cuando las cifras oficiales sobre el tema no están actualizadas desde 2010, el último diagnóstico indica que 494 mil 726 personas –que representan un 37.7 por ciento de la población–se hallan en algún nivel de pobreza.De esa cifra, detalló, cerca de 431 mil están en pobreza moderada y 62 mil 822 –un 4.8 por ciento– en pobreza extrema.“Eso nos habla de una ciudad muy desigual”, consideró Sergio Meza de Anda, director de Plan Estratégico de Juárez, organización sede del informe y que coordina la elaboración del sistema de indicadores. “Se entiende cuando la mayoría de la población gana de 1 a 3 salarios mínimos. La pobreza es consecuencia de la corrupción, de la impunidad”.Según los indicadores ofrecidos por Donjuán Callejo, la institución pública que más percibe la gente que contribuye a reducir la desigualdad es el Gobierno municipal, al que le siguen el Gobierno federal, las iglesias, las escuelas, las organizaciones civiles, las empresas, las universidades y, en el último lugar, el Gobierno del Estado.Esta jerarquización proviene de la última encuesta de percepción ciudadana realizada en noviembre pasado, explicó la economista.

