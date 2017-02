Desdeñan salud dental… hasta que es muy tarde

Cargando

Esta situación, evocada hoy, en el Día del Dentista, va de la mano con la falta de sensibilidad ante la importancia de la prevención y, al mismo tiempo, con el hecho de desconocer datos trascendentes, considera Irma Leticia Vázquez Corral, médico estomatólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Uno de ellos es por ejemplo que las caries no sólo son producto del abuso en el azúcar, sino que la bacteria que favorece su aparición, streptococcus mutans, se transmite a través de la saliva.El año pasado, los servicios de atención dental de la Jurisdicción Sanitaria II realizaron 287 mil 944 acciones curativas que se hubieran podido evitar si las personas a las que les fueron practicadas hubieran seguido medidas tan simples como cepillarse los dientes adecuadamente.María Elena Ponce Vargas, coordinadora de Salud Bucal de esa división administrativa de la Secretaría de Salud, explica que un gran problema es que pocos tienen la costumbre de visitar al dentista, por lo que, para corregir esa tendencia, los padres deben inculcar el sentido de la prevención en sus hijos desde que éstos son niños.Para Vázquez Corral, quien revisa a unos 18 pacientes a diario de los 365 que acuden a consultas en las diferentes unidades de Medicina Familiar del IMSS, una situación lamentable es que las personas desdeñen la atención dental y la soliciten cuando ya es muy tarde.“Por lo general, la gente acude cuando ya hay dolor presente”, sostiene. “Incluso puede haber fracturas de piezas, pero si no hay dolor no acuden. No hay mucha cultura preventiva. Eso nos limita más el tratamiento porque en ocasiones hay que premedicar antes y el paciente piensa que es una negativa al servicio”.El cuidado bucal con el que se prevendrá la aparición de futuros problemas, dice la experta, es la combinación entre una correcta técnica de cepillado y el uso de hilo dental para eliminar los restos alimenticios que pueden quedarse en los espacios interdentales.“El cepillado dental es básico. Ahorita se recomienda cinco veces al día: en el ayuno, después de desayunar, después de comer, después de cenar y antes de irse a dormir. No importan ni la marca ni la dureza del cepillo, sino hacerlo periódicamente y con regularidad. Sin demasiada fuerza; es un hábito, nada más”, expone.Acciones curativas (obturaciones, extracciones y limpiezas, etc.): 287,944*Atenciones y actividades fuera de clínica, en escuelas: 417, 065Odontólogos: 16 titulados40 pasantes egresados de la UACJ*Promedio diario de atención en las UMF con este servicio: 365faguilar@redaccion.diario.com.mx

