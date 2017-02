Recibe Recaudación 5 amparos vs revalidación

La Recaudación de Rentas recibió cinco notificaciones de inicio de juicio de amparo contra la revalidación vehicular, dijo el titular de esa dependencia estatal, Sergio Nevárez Rodríguez.Agregó que se trata de juicios colectivos por un total de 80 solicitantes, pero no dispuso de los nombres de los grupos o personas que promovieron dicho recurso legal.Esto se debe a que todas las notificaciones de este tipo se canalizan a la Dirección de Ingresos que se ubica en la Ciudad de Chihuahua, informó.Sucede que los abogados de esa dependencia son los que se encargan de conocer todas las demandas y atenderlas, expresó.Dijo que regularmente un juicio de amparo tarda seis meses en obtener sentencia, lo cual significa que eso sucederá aproximadamente en agosto.Y todavía falta que los actores ganen ese pleito legal, agregó.Pero además nunca ha habido un amparo completo, lo cual significa que de obtener el gane, se les va a reintegrar sólo un porcentaje del pago que hicieron, informó.La notificación es un documento donde un juez federal informa a Recaudación de Rentas que recibió una solicitud de juicio de amparo y que se está analizando, expresó.Ahora toca a los abogados de Gobierno del Estado atender las demandas colectivas y defender el derecho que tiene esa instancia a aplicar el cobro, pues cobrar impuestos es un acto de autoridad, dijo.Los promotores de esos juicios pagaron mil 231 pesos por concepto de revalidación vehicular y ahora demandan que se les devuelva porque lo consideran un pago oneroso, agregó.Cuando alguien gana un amparo, la Dirección de Ingresos envía un cheque a su nombre para cubrir la cantidad que determine el juez federal, informó.Expresó que a la fecha se han realizado 125 mil 908 pagos de revalidación vehicular, concepto que a partir del 1 de febrero asciende a mil 335 pesos por automotor.Respecto al canje de placas provisionales por matrículas de lámina que se efectuó el sábado pasado en la Unidad Administrativa “José María Morelos”, dijo que la afluencia fue poca.“En todos los módulos tuvimos 577 cambios de placas nacionales, de un total de 4 mil 100 que fueron entregadas”, agregó.Aparte hay 2 mil 100 juegos de placas temporales fronterizas que también deben ser remplazadas, pero aún no llegan las metálicas, lo cual se espera que suceda en unos o dos días, informó.Aparentemente faltó difundir esta actividad para que acudiera mayor cantidad de guiadores, expresó.Actualmente se cambian solamente las nacionales, pues las fronterizas todavía no llegan, añadió.hcarrasco@redaccion.diario.com.mx

