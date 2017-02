Tiene EU voluntad para agilizar cruces: Cabada

Las revisiones en los cruces internacionales regresarán a la normalidad, consideró ayer el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, basado en pláticas que sostuvo en días anteriores con autoridades migratorias de Estados Unidos en El Paso.“Los vimos en una actitud realmente positiva, yo no me imaginé que fueran a reaccionar así”, declaró ayer el alcalde luego de que fronterizos que cruzan con frecuencia hacia El Paso denunciaron ser objeto de revisiones más estrictas en los puentes.“Obviamente (los agentes de Inmigración) obedecen órdenes, pero yo espero que esto se vuelva a normalizar cuanto antes”, expuso.Los ciudadanos manifestaron que las inspecciones en los cruces internacionales ahora incluyen el chequeo de dispositivos electrónicos y un ampliado cuestionario.Los afectados atribuyeron esto a la política migratoria del presidente Donald Trump, quien el domingo tuiteó haber solicitado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ‘realizar chequeos muy cuidadosos a aquellos que ingresen al país’.El mensaje de la cuenta de Twitter de Trump se dio dos días después de que un juez en Washington bloqueara el veto migratorio impuesto días atrás contra siete países del Medio Oriente.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asegura que los procedimientos y protocolo que practican sus agentes en los puertos de entrada al país concuerdan con las políticas establecidas por la agencia federal para la protección de la Seguridad Nacional.CBP explicó en un comunicado que los teléfonos móviles pueden ser registrados sin una orden judicial. La agencia federal señaló que “todos los viajeros internacionales que lleguen a Estados Unidos estarán sujetos a esta inspección y, en caso de negarse, no se les permitirá entrar al país”.acastanon@redaccion.diario.com.mx

