Advierte Cabada de cateos en negocios

El alcalde Armando Cabada Alvídrez pidió la colaboración de los empresarios para que vigilen e impidan el acceso de personas armadas a bares y restaurantes o de lo contrario, advirtió, la Policía Municipal entrará a hacer revisiones.“Les dije de manera muy clara: o ponen de su parte o nosotros vamos a entrar y yo sé que es algo que no les agrada, el tener que esculcar, que catear los negocios para detectar a la gente que entre armada. Yo espero que haya una buena respuesta”, declaró ayer tras reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).En respuesta, los líderes empresariales manifestaron que es necesario conocer los términos de las revisiones y tomar medidas propias para coadyuvar con las autoridades.El fin de semana pasado tres universitarios fueron ejecutados en el interior de la Taquería y Cantina La N.4 de la Plaza Portales, ubicada en el bulevar Tomás Fernández.Cabada aseguró ayer que hay lugares donde se permite la entrada a personas armadas y agregó que el Municipio no se detendrá si los propietarios de esos negocios se niegan a colaborar.Expuso que en los establecimientos deben existir criterios y filtros para impedir que ingresen clientes “que no tienen una manera honesta de vivir”, vayan armados o con escoltas que no tienen permiso de portación.“Hay otro tipo de filtros que ellos conocen más bien que nadie, cuando detectan a una persona que trae demasiado dinero en efectivo, demasiado ostentosa su forma de conducirse en sus negocios, ellos tienen el derecho de no permitir la entrada a ese tipo de personas”, dijo el presidente municipal.Denunció que en el incidente del fin de semana los asesinos tardaron 20 segundos en entrar, disparar contra los tres hombres y salir del establecimiento, mientras que los encargados del bar demoraron 37 minutos en avisar a la Policía Municipal.La presidenta estatal Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Cristina Cunningham Hidalgo, comentó que buscarán una “reunión urgente” con Cabada Alvídrez y el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Sergio Almaraz Ortiz, para conocer el contexto en el que se piensan realizar las revisiones.“Buscaremos un acercamiento para aclarar los contextos y cuál es la parte que le toca a ellos como a nosotros, porque en la mayoría de estos lugares ya hay guardias que revisan corporalmente a la gente, revisan identificaciones, tienen sus arcos y paletas detectoras de metales, y la generalidad tenemos cámaras”, dijo.Añadió que han trabajado coordinadamente con Almaraz Ortiz para atender estos hechos delictivos –así como asaltos y otros delitos– y buscar la manera en la que pueden coadyuvar con las autoridades.El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Juárez, Jesús Andrade Sánchez Mejorada, dijo que las empresas deben de revisar la confiabilidad de su personal de seguridad, así como aplicar aparatos para la detección de armas durante la revisión.Agregó que es necesario que las autoridades locales actúen de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal para que haya una mayor efectividad en el resguardo de la seguridad pública.El alcalde dijo ayer que el Grupo Coordinador Empresarial estuvo de acuerdo en tomar medidas en sus comercios.“Nos dijeron que sí, mañana (hoy miércoles) tenemos una reunión con el sector que se dedica a este tipo de negocios”, anotó Cabada.Con respecto a lo tratado en el CCE, el presidente del órgano y dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Juárez, Jorge Bermúdez Espinosa, solo comentó que las autoridades “están haciendo un excelente trabajo” y la ciudadanía tiene “que participar más cooperando en información”.acastanon@redaccion.diario.com.mxjrubio@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.