Procesan a tendero por abuso sexual

Un Tribunal de Control ayer vinculó a proceso penal a un tendero por presuntamente haber cometido el delito de abuso sexual en contra de una niña de siete años.El acusado, Javier Muñoz de León, alias “El Pandita”, enfrenta el proceso penal en libertad debido a que ha comparecido de forma voluntaria a las audiencias. Las medidas cautelares que se le impusieron son no acercarse ni comunicarse con la víctima y presentarse de forma periódica a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.Los hechos presuntamente ocurrieron el 2 de junio del 2015 en el interior de la tienda de abarrotes denominada “La Fe”, domiciliada en la calle San Felipe número 242 de la colonia Maestros Estatales, cuando la víctima acudió en compañía de su hermano también menor de edad, a realizar unas compras y al caérsele el dinero al parecer Muñoz de León aprovechó que se agachó para hacerle tocamientos lascivos por debajo de la ropa que vestía.El acontecimiento fue clasificado únicamente como abuso sexual simple, en términos de lo previsto por el Artículo 174 del Código Penal del Estado de Chihuahua que señala “a quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de 14 años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de 200 a 400 días multa”.Ayer el juez Lorenzo Villar Chavarría consideró acreditado el delito y la presunta participación de Muñoz de León básicamente con la declaración que rindió la víctima y el dictamen en materia de psicología elaborado por un perito de la Fiscalía General del Estado Zona Norte.Al final el resolutor aprobó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, a solicitud de la defensa que dijo que era necesario someter a su representado a exámenes psiquiátricos.Un hombre fue vinculado a proceso como presunto responsable de violar a su sobrina de 16 años, al esconderse en una tapias y esperar a que la víctima pasara para jalarla e imponerle la cópula.El sospechoso Edgar E.C., de 32 años de edad, quedó sometido a la medida cautelar de prisión preventiva.Los hechos ocurrieron el 28 de febrero del 2015 cuando al parecer Edgar ingresó a una tapia ubicada en la calle Cerro de la Bufa de la colonia Presa, desde ahí espió a la jovencita y cuando ella pasaba por este lugar, la jaló del brazo y la introdujo para atacarla sexualmente.Los padres de la menor interpusieron la denuncia y apenas hace unos días el asunto fue presentado ante un Tribunal de Control, autoridad que estimó que sí existen datos de prueba para considerar que fue Edgar quien agredió sexualmente a la menor. Básicamente la declaración de la ofendida es la prueba más importante.El juez de Control que dictó el vínculo a proceso también aprobó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, por lo que el Ministerio Público continuará recabando información y pruebas.

