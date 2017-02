Amagan con subir precio de tortillas

Tras anunciarse el aumento en el gas natural, trabajadores del gremio tortillero podrían verse forzados a aumentar el costo de este producto.Salvador Bañuelos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, indicó que actualmente el precio máximo es de 14 pesos, y que hasta el momento la mayoría se han resistido a elevar los precios en sus negocios.Agregó que salvo algunos establecimientos en los que el precio del kilo se encuentra hasta en 16 pesos, la mayoría han optado por mantenerse sin alzas, no obstante, al aumentar el precio del combustible probablemente se vean orillados a hacerlo a partir de abril.Indicó que él, en su negocio, no ha cambiado de precios desde hace 6 años.En lo que respecta a la masa se dio a conocer un ajuste a principios de este año, 12 pesos más caro el bulto, que se vendía a 204 pesos pero en este 2017 subió a 216 pesos.Trascendió también que otro de los productos que se aumentó al inicio de este año fue el papel para envolver las tortillas, que aumentó 28 pesos por paquete y ahora se vende en 240 pesos, según se registra en datos periodísticos.A todo ello se suma el aumento del suministro de agua potable y de la gasolina, factores que aumentan los costos de producción, comentó Bañuelos.En enero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en siete tortillerías por no tener los precios a la vista.kcano@redaccion.diario.com.mx

